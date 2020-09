Některé hokejové arény jdou v těchto dnech vyloženě s dobou. Tak například ze zimního stadionu v druholigovém Dvoře Králové nad Labem se ze dne na den stal stánek takřka výhradně s místy jen na sezení. Klub tak reagoval na zvláštní opatření státu, které zakazuje prodávat vstupenky na stání ve vnitřních prostorách. Ochozy, kde k sezení bylo jen něco málo o třech stovkách sedadel, nyní doplnily „párty lavičky“, díky nimž se na sobotní utkání 1. kola druhé ligy mezi domácím mužstvem a hosty z Mostu může přijít podívat o to více fanoušků.

Jestli lidé, kteří do chladivého prostředí haly přijdou, budou při hokeji sedět nebo stát, nikdo netuší. Nařízení se však musí plnit a aby oddíly svým příznivcům vyšly vstříc, musejí holt podnikat i takové kroky. Podkrkonošský klub jistě nebude jediný, který se do podobné úpravy svého stadionu pustil. Rozhodně ale jeho počínání dokazuje, že při sportu, nejen při ledním hokeji, se hraje hlavně pro fanoušky. Nutno dodat, že tato úprava arény rozhodně nebyla zadarmo. A to nikdo neví, jak dlouho ještě bude toto nové nařízení vlády trvat.

Program 1. kola - sobota 17.00: Hronov - Děčín. Duely Dvůr Králové nad Labem - Mostečtí Lvi, Jablonec nad Nisou - Trutnov a Nová Paka - Bílina byly odloženy z důvodu nákazy COVID-19.