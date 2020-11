Nováček Chance ligy si zápas o body zahrál naposledy v sobotu 10. září, ten další by ho neměl minout už tento víkend. Celek z brány Krkonoš má za duelem 11. kola vyrazit v sobotu na led Benátek nad Jizerou.

Podobně jako vrchlabští hráči, těší se na návrat ke koučinku také trenér Stadionu Václav Baďouček. Ten se svým týmem v šesti odehraných utkáních získal deset bodů a o další se pokusí ve středních Čechách.

Zdroj: Anton MartinecTrenére, vše nasvědčuje tomu, že dlouhá pauza končí. Bude pro vás náročné vrátit se do obvyklého režimu?

Ta letošní sezona je určitě specifická. Jde vlastně o náš třetí začátek. Všichni jsme ve velkém očekávání. Teprve při zápase zjistíme, co s námi pauza udělala. Snažili jsme se mužstvo co nejlépe připravit. Vlastně jsme prožili další předsezonní přípravu, jen tedy bez přátelských zápasů.

Na ligové boje se těšíte. Takže se vám nezalíbilo více času pro rodinu a vlastní volný čas?

(usměje se) Tak to zase je druhá stránka věci. Ono je to spíš o tom, že v tomto období nikdo nejsme zvyklí na to, že se nehraje. To víte, že bylo příjemné trávit více času doma. Ale hokej je naše řemeslo, potřebujeme být v rytmu, všem nám sport chyběl.

Vy už dva týdny trénujete na ledě. V jakém stavu se vám hráči vrátili?

Je to tak, trénujeme od 5. listopadu a musím říct, že kluci se na led vrátili relativně dobře. My v té pauze odtrénovali v rámci možností a všelijakých výjimek společně na suchu, ačkoliv počasí bylo proti. Kluci se však připravovali i sami a manko na nich až tolik vidět není. Jak jsem už ale řekl, vše ukáží až samotné zápasy. Věřím ale, že bude vše v pořádku.

Vás hned na začátek čekají Benátky. Co od utkání očekáváte?

Určitě proti nám bude stát hodně nepříjemný a dobře bruslící soupeř. Benátky mají ve svém středu mladé hráče, které kombinují se zkušenými borci. Hrají podobný, ne-li stejný styl jako extraligový Liberec. V dosavadním průběhu sezony měly velmi dobré výsledky a na kontě zatím mají šestnáct bodů. Už v letní přípravě proti nám nehrály vůbec špatně a teď to pro nás bude ještě náročnější.

Událo se během pauzy něco ve vašem kádru nebo zůstal kámen na kameni?

Dá se říci, že je vše při starém. Bohužel jsme přišli o Michala Pochobradského, jenž je dlouhodobě nemocný a bude nám hodně chybět. Machače si zase stáhly Pardubice. Spolupráce s nimi probíhá velice dobře a nějaké hráče naopak budeme mít k dispozici od nich. Novicem je navíc Jarda Moučka, jenž u nás na měsíc podepsal hostování ze Dvora Králové a také bude k dispozici.

Může se stát, že by u vás Moučka vydržel i déle?

To by záviselo na jednání se Dvorem. My o Jardu měli zájem už před sezonou, ale hráč byl domluven s Rodosem, takže z toho sešlo. Nyní se však druhá liga nehraje, tak jsme se na tu dobu jak s hráčem, tak s panem Teodoridisem domluvili.

Vás v přípravě na zápasy ovlivní povinné testování. Jak jej vy osobně a hráči snášíte?

My máme paradoxně tu „výhodu“, že jsme v polovině září téměř všichni covidem prošli. Nyní by se nás dál měla týkat devadesátidenní lhůta. Někteří hráči sice na testy musí, jiní to v tomto ohledu máme jednodušší. Pravda však je, že pokud bychom měli všichni pravidelně jezdit do Trutnova na testy, hodně by se nám to prodražilo a finančně by bylo vše nákladné a komplikované.

Svazoví funkcionáři na nastalou situaci reagovali úpravou systému soutěže. Hraje se místo tříkolově pouze dvoukolově. Správný tah?

Já myslím, že jo. Přece jen začínáme až teď, bylo by to pořádně našponovaný. Vždyť play off by se pak hrálo snad do května, což by bylo pro Chance ligu opravdu moc. Dvě kola a následné vyřazovací boje budou maximálním možným počtem zápasů. Jinak by se to ani nemuselo stihnout dohrát.

Koronavirus hýbe světem. Věříte, že nyní se už Chance liga ve změněném systému dohraje bez dalších průtahů?

Já v to pevně věřím. Snad se s tím vším už budeme umět vypořádat. Je potřeba, aby se urovnal všelijaký ten chaos v nařízeních a různá omezení měla pevnější řád. V tomto ohledu jsem ale optimista. Navíc doufám, že se k nám třeba i z jara vrátí zpět i diváci.