Vrchlabí - Hned v prvním přípravném utkání se ukázala morální síla vrchlabských hokejistů. Horalé ve čtvrtek s Benátkami nad Jizerou prohrávali na začátku třetí třetiny 0:2, ale třemi brankami v řadě zápas otočili a zvítězili.

Vrchlabí – Benátky 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)

Do utkání vstupovali z výhodnější pozice hráči Benátek, kteří za sebou měli o týden delší přípravu na ledě a v nohách už také jedno odehrané utkání. Možná i proto se v úvodu utkání hra nastěhovala před domácí branku, do které se postavil Ševčík.

První nebezpečná akce Vrchlabí se zrodila ve 3. minutě. Kostourek v útočné třetině uvolnil Becka, který najížděl prakticky sám na Nedvídka, jenž hostující gólman jeho pokus o kličku vystihl.

Kostourek se svými křídly, Tvrdkem a Beckem, zazlobili i v 6. minutě při přesilové hře. Obléhání hostující branky gólem neskončilo. Nicméně první útočná formace ukázala svou sílu.

Hokejovějším týmem však v první třetině byli hosté, proti kterým se několika dobrými zákroky vytáhl Ševčík. Čisté konto mladému brankáři ale vydrželo jen do 12. minuty. Po ubráněné vrchlabské přesilovce ujeli hosté dva na jednoho. Střelu Krupky ještě Ševčíkvyrazil, ale s dorážkou Kicy už prostě nic dělat nemohl – 0:1.

Obrovskou příležitost na vyrovnání Vrchlabští propásli minutu přes koncem první třetiny. Tvrdek se v přesilovce prokličkoval až před branku, kde Nedvídek už ležel na zemi. Domácí forvard však místo toho, aby puk zkusil z výborné pozice zavěsit pod tyčku, si vybral horší variantu přihrávky na spoluhráče u tyčky.

Ve druhé třetině se hrál méně záživnější hokej než v té první. Ve 29. minutě ale z ničeho nic Novajovského pokus od modré čáry zastavilo břevno. Hned vzápětí usedli na trestnou lavici hostů Jech s Bílkem a domácí dostali výhodu celé dvouminutové přesilovky pět na tři. S ní však horalé naložili prachbídně. Problém jim dělal už jen usadit se v útočné třetině, a tak se zmohli pouze na dvě střely v samém závěru početní výhody.

Povzbuzeni ubráněným oslabením naopak začali hrozit hosté. Ve 33. minutě při střele Lišky pomohla tyčka i Ševčíkovi, jehož lapačka pak vystřelila dva vynikající semafory při šancích Ciupy.

Do závěrečného dějství tak hokejisté z Krkonoš vstupovali s jednobrankovým mankem. To se však velmi záhy změnilo v dvoubrankové. Ve 43. minutě se hosté před Ševčíkem prosadili rychlým přečíslením. Skóroval Kazatel – 0:2.

Vrchlabská odpověď byla blesková. Navíc si domácí pro soupeře přichystali hned dvojitý direkt. Ve 44. minutě během osmi vteřin skórovali Andres a Gengel. Kontaktní gól připravil Andresovi přihrávkou od mantinelu před branku Urban. Vyrovnání na 2:2 zařídil po rychlém výpadu z levé strany Gengel. Brankář Micka, nový muž v benátské svatyni, který před třetí třetinou nahradil Nedvídka, prakticky aniž by si sáhl na puk dvakrát inkasoval.

Rozhodují moment utkání přišel v 52. minutě, kdy se z blízkosti po další přihrávce Urbana prosadil Potůček. Vrchlabští ve své letní zápasové premiéře předvedli obrat z 0:2 na 3:2.

Fakta – branky: 44. Andres (Urban), 44. Gengel, 52. Potůček (Urban) - 12. Kica (Krupka), 43. Kazatel (Tondr). Rozhodčí: Kubeš – Kis, Špringl. Vyloučení: 8:8. Bez využití. Diváci: 400.



HC Vrchlabí: Ševčík – Hanzl, Pácal, Novajovský, Chaloupka, Chmelíř, Vála, Flašar, Jaroměřský – Tvrdek, Kostourek, Beck (pouze v 1. třetině) – Kubeš, Hubáček, Gengel – Rusnák, Mikšovský, P. Hruška – (od 2. třetiny) Urban, Potůček, Andres.

Hlasy trenérů

Josef Řeháček (Vrchlabí): "Spokojenost. Přátelák splnil svůj účel. Potřebovali jsme vidět hráče, kteří k nám přišli a ti nezklamali, hráli dobře. Teprve počtvrté jsme byli na ledě, zatímco Benátky na něm trénovaly už o týden dříve a měly za sebou i jedno utkání. To způsobilo, že výsledek pro nás nebyl dlouho přívětivý. První zápasy jsou však jen o tom, abychom viděli hráče. Vítězství je bonus."

Luděk Škaloud (Benátky nad Jizerou): "S utkáním jsme spokojeni, protože je to příprava a ta splnila účel. V utkání jsme vyzkoušeli pět pětek. Zápas měl tempo, jiskru, všechno. To, že se v něm objevily nepřesnosti, k přípravě patří. Utkání se pro nás vyvíjelo docela dobře. Do třetí třetiny jsme nasadili juniora brankáře, kterému se to však moc nepovedlo, dostal celkem laciné branky. Výsledek to tak trochu degradovalo, protože Vrchlabí otočilo zápas, aniž bychom se dostali pod nějaký tlak. To je možná jediný kaz v utkání z naší strany."

Výsledky přípravných zápasů:

Chrudim - Hradec Králové 3:1 (1:0, 0:0, 2:0)

Olomouc - Šumperk 6:2 (2:1, 1:1, 1:0, 2:0)

Další přípravné utkání, které vrchlabské hokejisty čeká v úterý 4. srpna, už bude v rámci Tipsport Hockey Cupu. Soupeřem prvoligového týmu bude Kladno.