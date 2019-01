Vrchlabí - I. hokejová liga: Hradec Králové vydřel výhru nad Třebíčí, úspěšnou středu Východočechů stvrdilo Vrchlabí, které porazilo Kadaň

Ilustrační foto | Foto: Petr Kraus

Vrchlabí – Kadaň 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

Pokud chtěli domácí hokejisté dál atakovat klíčovou osmou příčku, potřebovali Kadaň porazit. Souboj „o šest bodů“ odstartovali lépe a k převaze jim pomohla i takřka dvě minuty trvající dvojnásobná přesilovka. V ní se dostal do obrovské šance Tvrdek, gólman Hylák ale předvedl své umění v plné kráse, pak i proti Bezouškovi.



Zatímco úvodních dvacet minut patřilo Východočechům, start do třetiny druhé vyšel Kadani. Eiselt ještě Koutského branku minul, v čase 30:37 ale ujeli dva hostující hráči a Balázs nekompromisně trestal – 0:1. V prostřední části se hrál výborný hokej a domácí vývoj otočili. Na trestnou dvakrát usedl Přindiš a obě vyloučení bleskově trestali vrchlabští beci. Nejprve se trefil Poživil, chvíli po něm i Pácal – 2:1.



Přesilovky zápas rozhodly. V závěrečné části v této disciplíně uspěl další obránce Chaloupka a Vrchlabí tak oslavilo třetí výhru v řadě a skok na vytoužené osmé místo.



Fakta – branky a asistence: 37. Poživil (Beck), 39. Pácal (Filip, Rusnák), 52. Chaloupka (Matějíček) - 31. Balázs (Bečvář, Klíma). Rozhodčí: Jebavý - Čížek, Padevět. Vyloučení: 8:9. Využití: 3:0. Diváci: 800 Třetiny: 0:0, 2:1, 1:0.



HC Vrchlabí: Koutský - Matějíček, Pácal, Poživil, Chaloupka, V. Drábek, Čížek, Zukal - Urban, Tvrdek, Filip - Rusnák, Kubeš, Hubáček - Beck, Gengel, Bláha - Látal, Bezouška, J. Drábek.



SK Kadaň: Hylák - Přindiš, Révay, Zmeškal, Hlubuček, Schmitd, Szakal, Mazanec - Eiselt, Mikšovič, Kalinovič, Rohan, Charousek, Boušek, Balázs, Klíma, Bursík, Mužík, Bečvář. (to)

Hradec Králové – Třebíč 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).



Mičkův tým si svědomitě buduje pozici mezi nejlepší čtyřkou první ligy. Ve středu vydřel výhru nad nebezpečnou Třebíčí a zvítězil popáté z posledních šesti zápasů. Východočeši měli parádní vstup do zápasu. Už ve 3. minutě si cestu středem hřiště vydláždil Křetínský a bekhendem otevřel účet utkání. V oslabení mohl přidat druhou branku Roubík, ale sólo zakončil „golfákem“ přímo do rukavice Francouze.



Dvě minuty po polovině zápasu se Hradec prosadil podruhé. Moskal nádherně předložil kotouč Čermákovi, který trefil odkrytou horní část třebíčské branky.



Jenže hosté za chvíli vstřelili kontaktní gól, když nedůraz v hradecké defenzivě využil E. Kadela. A mohlo být hůř. To by ovšem Třebíč musela využít téměř minutovou dvojnásobnou početní převahu. Ve třetí třetině domácí výbornými zákroky podržel Luňák.

Fakta – branky a asistence: 3. Křetínský (Kadlec, Roubík), 32. Čermák (Moskal, Chmelíř) – 35. E. Kadela (Laš, Dudáš). Rozhodčí: Jílek – Svoboda, Zavřel). Vyloučení: 6:6. Bez využití. Diváci: 755. Třetiny: 1:0, 1:1, 0:0.



HC VCES Hradec Králové: Luňák – Čáp, Křetínský, Hendrich, Vágner, Chmelíř, Višňák, Klement, Horák – J. Hruška, Roubík, Kadlec – Budínský, Koudelka, Volráb – Čermák, Moskal, Kubica – Berger, Jindřich, Macháň.



SK Horácká Slavia Třebíč: Francouz – Ostrčil, Dudáš, Bulička, Sláma, Hrbáček, R. Kadela, Dóczy, Kania – Laš, Dolníček, E. Kadela – Burian, Ostřížek, Okál – Přibyl, Vítek, Dočekal – Čech, Zahradník, Vondráček. (šp)

Chomutov – Chrudim 1:2 v pr. (1:0, 0:1, 0:0 – 0:1)

K lídrovi cestoval poslední tým tabulky s tím, že nemá co ztratit.



Hosté nejprve přečkali čtyřminutové oslabení při vyloučení Pilaře. Pak si málem dali „vlastence“, když jeden z obránců tečoval nahození Bombice, ale Landsman stačil reagovat na změnu směru puku. Velkou šanci měl na druhé straně Fořt, avšak jeho střelu do odkryté klece stačil ještě krýt Hanuljak. Osmnáct vteřin před klaksonem se favorit dočkal gólu Hluchého při přesilovce .



V polovině utkání nabídli Severočeši soupeři čtyřminutovou přesilovku při vyloučení Radulaye na 2 + 2 minuty a Drtina dělovkou od modré čáry srovnal na 1:1.



V závěrečném dějství měl velkou šanci Krejnus, který jel ve 44. minutě sám na Hanuljaka, ale domácí gólman svůj tým nadvakrát podržel. V závěru Chomutov zvýšil tlak, ovšem na Landsmana recept nenašel, takže se muselo prodlužovat.



Hned po 44 vteřinách byl faulován Král a z trestného střílení zařídil bonusový bod.



Fakta – branky a asistence: 20. Hluchý (Bombic, Selingr) – 33. Drtina (Žák, Radil), 61. Král trestné střílení. Rozhodčí: Přikryl - Goňa, Obadal. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Diváci: 745.



KLH Chomutov: Hanuljak - Pulpán, Bombic, Mudroch, Havíř, Prošek, Pavlas, Rutta - Selingr, Kraft, Horna - Zucker, Skořepa, Jíra - Seman, Sikora, Radulay - Kuběna, Kůs, Hluchý.



HC Chrudim: Landsman - Toužimský, Jaroměřský, Mocek, Zdráhal, Drtina, Žák, Kobela, Krejnus - Fořt, Král, Šeda - Radil, Zohorna, Semorád - Stoklasa, Kubišta, Kaut - Goiš, Pilař. (pn)

24. kolo – další výsledky: Znojmo – Olomouc 3:0 (0:0, 0:0, 3:0), Jihlava – Písek 4:2 (0:0, 1:1, 3:1), Beroun – Havlíčkův Brod 5:1 (2:0, 2:0, 1:1), Ústí nad Labem – Litoměřice 2:1 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 – 1:0), Tábor – Benátky n. J. 2:3 (0:2, 1:1, 1:0).

#nahled|https://g.denik.cz/34/db/tabulka_hokej_1liga_24kolo_denik-630.jpg|https://g.denik.cz/34/db/tabulka_hokej_1liga_24kolo.jpg|Tabulka I. hokejové ligy po 24. kole.#