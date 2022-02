Tak přece se Česká a Moravská Třebová potkají už ve čtvrtfinále play off Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje. Rozhodl o tom výsledek posledního a také jediného pátečního duelu osmifinále, v němž hokejisté Litomyšle v nervy drásající bitvě přemohli rivala z Hlinska.

Osmifinále play off – 3. zápas:

Litomyšl – Hlinsko 6:5 sn (0:1, 2:3, 3:1 – 0:0)

Fakta – branky a nahrávky: 24. Dvořák (Bažant, Barkóci), 30. Ondráček (J. Voříšek), 41. Ostřanský (Stoklasa), 49. Večeřa (Vomočil, J. Voříšek), 58. Ostřanský (Stoklasa, Cink), rozhodující nájezd Jakubec – 11. Homola (Hron), 25. Cejpek (Chvojka), 33. Homola (Cejpek), 36. Bříza (Fink, Chvojka), 59. Homola (Brožek). Rozhodčí: Rulíček, Čížek – Gregar, Pilný. Vyloučení: 6:9. Využití: 3:1. Diváci: 470. Konečný stav série: 2:1 (6:5, 3:6, 6:5sn).

Jediná osmifinálová série vygradovala třetím rozhodujícím soubojem a v něm měli zpočátku navrch hosté z Hlinka. Ti trefou Homoly vyhráli úvodní třetinu a po té druhé vedli dokonce dvoubrankovým rozdílem.

Ztracený náskok, porážka v nájezdech. Postupuje Chrudim, Trutnov je vyřazen

Domácí však zbraně nesložili, vynikajícím nástupem do třetí části vyrovnali a v 58. minutě je dokonce poprvé v zápase poslal do vedení Ostřanský. Euforie na tribunách ale Litomyšli vydržela jen minutu. V 59. minutě totiž dokonal hattrick Homola a poslal parádní souboj do prodloužení.

V něm branka nepadla a rozhodnout musely samostatné nájezdy. V nich čarovali oba brankáři. Zatímco však domácího Horáčka nikdo z hostujících střelců překonat nedokázal, na druhé straně rozhodlo ve třetí sérii špičkové zakončení Jakubce.

Před nejvyšší návštěvou dosavadního průběhu play off tak jako poslední oslavili postup hokejisté Litomyšle a už v neděli se představí v hale Chrudimi. Ryze „pardubickou“ dvojici tvoří také Česká Třebová a Moravská Třebová, v rámci Královéhradeckého kraje se střetnou Nový Bydžov s rivalem z Nového Města nad Metují a mezikrajský souboj nabídne poslední série mezi Chocní a Třebechovicemi.

Začíná se v neděli od 17 hodin a hraje se na tři vítězná utkání.

Sedm mužstev postupuje, osmý čtvrtfinalista vzejde ze souboje Litomyšl - Hlinsko

1. duely čtvrtfinálových sérií – neděle 17.00: Česká Třebová – Moravská Třebová, Choceň – Třebechovice, Nový Bydžov – Nové Město nad Metují, Chrudim – Litomyšl.

Dohrávat sezonu budou také vypadnuvší celky z osmifinále. V úvodním kole Poháru Vladimíra Martince by se měly utkat Jaroměř s Opočnem a Lanškroun s Poličkou. Trutnov ze soutěže nečekaně odstoupil, takže zde si budeme muset na upřesnění dalšího programu počkat.