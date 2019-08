Zatímco první zmiňovaný celek tak i učinil, když na domácím ledě přehrál Hronov 6:3, Dvoru zápas se Žďárem nad Sázavou na poslední chvíli odpadl z důvodu poruchy chladicího systému.

Vrchlabští v přípravě na novou sezonu odehráli už třetí duel. Po porážkách od ruského Sakhalinu a Nové Paky poprvé vyhráli, když vyloupili led jabloneckých Vlků po výsledku 4:1.

Jablonec - Vrchlabí 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Svěřenci trenérského dua Baďouček – Hlaváč na sever Čech zajížděli tentokrát bez svých největších letních posil (Bednář, Sýkora), přesto si se soupeřem hravě poradili. Na vítězství 4:1 měl největší podíl dvougólový Mrňa, na něhož střelecky navázali Hašek s Urbanem. Další přípravný duel Stadion čeká už tento čtvrtek od 18 hodin na ledě Šumperka.

Fakta – branky a asistence: 52. Čechura (Frk, Gecko) – 12. Mrňa (Bendík, Štěpán), 31. Hašek (Mrňa, Matějček), 32. Urban (Jirků), 59. Mrňa. Vyloučení: 5:6. Využití: 0:1. HC Vlci Jablonec nad Nisou: Hrstka (Král) – Pilař, Čechura, Tužický, Palec, Pilík, Kollman, Homolka, Kačírek, Frk, Maďar, Gecko, Nezbeda, Kotyza, Švík, Král, Daněk. HC Stadion Vrchlabí: Soukup (Abrahám) – Bendík, Voženílek, Vágner, Moník, Kynčl, Jirků – Chalupa, Urban, Moník, Hašek, Matějček, Mrňa, Hozák, Kastner, Šlaicher, Chlum.

Trutnov - Hronov 6:3 (2:2, 1:0, 3:1)

Draci si na úvod přípravy pozvali ambiciózního účastníka krajské ligy a Hronov byl pro domácí velmi dobrým soupeřem. V úvodní desetiminutovce dokázal dvakrát odpovědět na vedoucí gól Trutnova a ve hře o dobrý výsledek byl až do úplného závěru zápasu. V posledních dvou minutách ale vedení domácího mužstva navýšili Svoboda s Janouškem a na světě byl výsledek 6:3.

„Kluci toho měli plné zuby. Čtvrtý den na ledě, v plné zátěži, v nakombinované sestavě. Zkoušeli jsme nějaké herní situace, v průběhu zápasu jsme to měnili. Vyzkoušeli jsme si spoustu věcí. Důležité je, že jsme se střelecky prosadili a využili jsme přesilovou hru. Kluci do sebe dostanou sebevědomí, což je pro další práci důležité. V zápase byly dobré věci, ale taky ty hloupé. Na tom musíme zapracovat a vyladit to. Příjemné překvapení byla návštěva, všem moc děkujeme za podporu a těšíme se na čtvrtek,“ řekl k utkání Ondřej Poul, asistent trenéra.

Právě ve čtvrtek Draci na svém ledě přivítají Plameny ze Žďáru nad Sázavou (18.00).

Fakta – branky a asistence: 2. Tatar, 8. Tatar (Vacek), 39. L. Junek (Faltys), 45. Martinec (Svoboda), 59. Svoboda (Fedulov), 60. Janoušek (Martinec) – 7. Novák, 10. Glos (Škoda, Exner), 51. Exner. Vyloučení: 7:7, navíc Kynčl – Exner oba 10 minut OT. HC BAK Trutnov: Pivrnec (Pluháček) – Višňák, Pražák, Kynčl, Kozák, L. Junek, Faltys – Krsek, Martinec, Poul – Fedulov, Jedlička, Svoboda – Vacek, Janoušek, Tatar. HC Wikow Hronov: Šefců (Pavlíček) – Š. Junek, Novák, Řehák, Kelner, Škoda – Mach, Hylena, Exner – Maršík, Glos, Petr – Havelec, Červíček.

Zatímco v úterý se prvního utkání hokejisté HC Rodos nedočkali, ve čtvrtek už se svým fanouškům představí. Na zimním stadionu pod Hankovým domem svěřenci kouče Malinského vyzvou Jablonec nad Nisou. Hraje se od 18 hodin.