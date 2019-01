Trutnovsko - Zatímco druholigoví hokejisté Trutnova si o víkendu odpočinou a budou se moci v klidu připravovat na středeční duel s Pelhřimovem, jejich kolegové z Vrchlabí a Dvora Králové budou válčit o další body do tabulky krajské ligy.

Ilustrační foto - hokej | Foto: Miloš Šálek

Větší předpoklady k vítěznému opojení mají borci z Vrchlabí. Ti zatím okupují druhou příčku tabulky a zítra na domácím ledě přivítají osmý Nový Bydžov. Hosté dokázali bodovat naposledy v 5. kole, to když si výhru 3:2 přivezli ze Dvora Králové. Poté již sbírali jen porážky a tři z nich byly dokonce více než drtivé.

To domácí se vezou na vítězné vlně a nebýt dvou po sobě jdoucích zakolísání, museli by podle formy i kvality kádru soutěži vévodit. Přesto jsou právě neúspěchy z ledu Náchoda a domácí bitvy proti Hronovu důvodem tříbodového odstupu od vedoucího Nového Města. V zítřejším souboji pak udělají svěřenci kouče Pavla Biegla vše pro to, aby prodloužili vítěznou sérii a přinejmenším udrželi těsný odstup od lídra skupiny.

Právě zkušený celek Nového Města je posledním soupeřem královédvorské družiny. Na dálku tak partě trenéra Martina Lelky budou fandit i Vrchlabští. Jenže Dvůr bude tentokrát v utkání velkým outsiderem. Nejenže se jediná porážka „Nováče“ datuje k 23. říjnu (ve Vrchlabí 1:4 pozn. aut.), vedoucí celek tabulky navíc všechny soupeře válcuje a nejinak si představuje i duel s dvorskými mladíky. Ti v nedělním duelu nemají co ztratit, zároveň se ale budou snažit o co nejlepší výsledek.

Oba duely podkrkonošských zástupců mají společný začátek. Úvodní buly bude vhozeno na led v 17.00, a tak držme kolektivům palce.