Trutnov - Druholigový hokejový klub získal posilu. A velkou! Z Hradce Králové přichází do konce sezony obránce ALEŠ PAZDERA. Čtyřiatřicetiletý bek nastoupí už v nedělním domácím zápase proti Jindřichově Hradci.

Aleš Pazdera a Ctibor Jech. | Foto: DENÍK/David Taneček

Aleši, proč jste v Hradci Králové skončil?

(usměje se) To se musíte zeptat vedení klubu. Prostě omlazovali mančaft, přišel Aleš Křetínský, a tak mě už, jako staršího hráče, asi nepotřebovali.

Vedení hradeckého klubu avizovalo, že se při současném vyšším stavu obránců s některými rozloučí. Překvapilo vás, že volba padla zrovna na vás?

Už jsem to čekal, proto jsem z toho nebyl vyloženě překvapený. Mrzí mě však, že to přišlo takhle rychle. Čekal jsem, že to bude pozdějc.

Takže, nějaké náznaky od vedení jste zaznamenal už dřív?

Ne. Náznaky od vedení žádné nebyly. To zase ne. Jen se prostě vědělo, že se něco bude dít.

Sehrála v tom roli vaše výkonnost?

Výkonnost? To nevím. To je na posouzení trenéra. Ne, že by se mnou trenér nebyl spokojený, ale hrál jsem ve čtvrtý pětce…

Co si slibujete od angažmá v Trutnově?

Chci si ještě zahrát hokej. Nechci končit. Uvidíme, jak dlouho ještě vydržím. Jestli hraní třeba půjde nějak skloubit s prací, bude to výborný.

Byla ve hře jiná varianta, kam byste z Hradce odešel?

Dostal jsem od Hradce nabídku, že bych mohl jít do Hodonína, ale z rodinných důvodů, protože mám dvě malé děti, jsem ji odmítl.

Zapadnout do týmu by pro vás neměl být problém, viďte?

Přesně tak. Většinu kluků znám, protože jsou z Hradce. Nebude to nic nového.

Z Hradce Králové jste do Trutnova uvolněn do konce sezony. Myslíte, že byste se potom ještě do prvoligového klubu mohl vrátit?

Já si myslím, že už asi ne. (ušklíbne se) Ale nevím. Teď vám nedokážu říct dopředu, co potom bude.

Hrát druhou ligu vám nebude vadit?

Ne. Možná, kdybych byl mladší, řešil bych trochu jinak a chtěl bych hrát první ligu. Teď mi to už nevadí.