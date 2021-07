Za sebou mají tradiční soustředění v Ústí nad Orlicí, kam se hokejisté hradeckého Mountfieldu vydali už poněkolikáté. Náročnou přípravu, kterou měl na starosti kondiční trenér Michal Tvrdík, si Východočeši zpříjemnili tenisovým turnajem nebo plážovým volejbalem. Následoval charitativní fotbalový zápas na Novém Hradci. Profesionální hokejisté si obuli kopačky, v brance stál Filip Hronek, bek Detroitu, gól dával například Aleš Jergl. „Každý gól se počítá, ale mohlo jich být mnohem víc,“ řekl s úsměvem Jergl. Prohře 3:4 s elitním týmem z JAKO I. B třídy však nezabránili. I tak se celá akce skvěle vydařila, do útulného areálu dorazilo na 400 diváků a podařilo se vydražit hokejové předměty za 16 800 Kč na nadační fond Sport Hradec Cup.

V tomto týdnu probíhá poslední část letní přípravy. „Bude test na airbiku, který už jsme dělali zkraje přípravy. Ve čtvrtek nás přijedou otestovat Wingate testem. Následovat bude dvoutýdenní dovolená,“ přiblížil pro klubový web Tvrdík.

Novicem u hradeckého týmu je Ladislav Čihák, který společně s Petrem Svobodou budou asistovat Tomáši Martincovi. Čihák do Hradce zamířil z Plzně, kde strávil dlouhých devět let, navíc poslední tři v roli hlavního trenéra. „Nejsem z těch trenérů, kteří by po roce měnili působiště, mám rád dlouhodobou koncepci, věřím, že to bude fungovat i tady v Hradci, ale samozřejmě nejdůležitější budou výkony na ledě,“ nechal se slyšet Čihák. V jeho rozhodování samozřejmě hrál i fakt, že mají s Martincem podobný názor na hokej. Oba by do týmu chtěli zabudovat mladé nadějné hráče. A co řekl k probíhající letní přípravě? „Je dobře, že to kluky bolí, protože to neodmyslitelně k hokeji patří. Pokud chcete mít v sezoně dobré výsledky, musíte za sebou mít výbornou letní přípravu, aby to na ledě klapalo,“ doplnil devětatřicetiletý kouč.

Mountfield začne novou extraligovou sezonu 10. září, kdy zavítá na led Liberce. Už v srpnu budou na řadě přátelské zápasy.