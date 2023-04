Kdo si doposud myslel, že myšlenka miliardáře a sportovního mecenáše Petra Dědka uspořádat hokejové Winter Hockey Games ve Špindlu zůstala po posledním covidovém nezdaru u ledu, je zcela mimo. Majitel hokejového Dynama dnes v pravé poledne hodlá uspořádat slavnostní tiskovou konferenci, na které má oznámit obnovení zrušené akce a přesun na prosinec letošního roku!

Včerejškem začala tajná stavba hokejové arény ve Špindlerové Mlýně, financovaná mecenášem Petrem Dědkem. | Foto: Deník

A nepůjde o ledajaké utkání. Po nekonečných jednáních přímo za velkou louží totiž do "krkonošského Aspenu" dorazí přední celek NHL Boston Bruins, v čele se současným nejlepším českým hokejistou Davidem Pastrňákem. Ještě větší překvapení má být ale na straně druhé. Jejich soupeřem bude pardubické Dynamo, do kterého majitel Petr Dědek ulovil velmi nečekanou posilu, a to naši NEJ hokejovou superstár a legendu, Jaromíra Jágra. Rozhovor s nestárnou "Džegrem" čtěte v dnešním vyadání našeho Deníku.

Toť první informace k připravovanému hokejovému super klání, více podrobností se fanoušci i média dozví v sobotu ve 12:12 přímo na chystané tiskové konferci, pořádané na svahu sjezdovky Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně. Krkonošský deník bude samozřejmě u toho.

Zdroj: Luboš JeníčekA co se ještě o "zápasu století" šušká v zákulisí? Dle doposud nepotvrzených informací, nebude Jágr jedinou stár posilou pardubického celku. Do brankoviště by měl ohlásit comeback i další naganský hrdina Dominik Hašek, který si rok před svými šedesátinami znovu chce potěžkat pohár pro vítěze extraligy. Dominátor prodal všechny své úspěšné i neúspěšné firmy a společnosti a než bude za 5 let kandidovat na prezidenta ČR, hodlá se věnovat už jen hokejovému řemeslu. No a poslední perlička, která se k nám dostala přímo od Petra Dědka - vítěz zápasu si mezi sebe rozdělí fajnovou prémii milion dolarů a každý hráč obdrží jednodenní volný vstup na Stezku korunami stromů v Janských Lázních, pro sebe i celou rodinu. No neberte to!

INFO k utkání:

- uskuteční se 23. prosince 2023 ve Špindlu, od 17:30

- vstupenky se budou prodávat již od 1. července, nejnižší vstupné bude 1000 Kč (pohled přímo ze svahu a s propůjčením dalekohledu na 3 hodiny zdarma), horní hranice vstupenek se bude pohybovat kolem symbolických 68 tisíc Kč (dřevěné sedačky přímo za střídačkou domácího týmu). Jelikož jde o "ceny za hubičku", očekává se vyprodání kapicity v rámci několika minut po spuštění prodeje na ticketportalu. Za tým pořadatelů vzkazuje ten hlavní z nich, František Duben: "Začněte šetřit a místo letního Chorvatska vyražte raději do chatky na Mácháči, ať se všichni sejdeme před vánočními svátky u nás ve Špindlu! Může to být možná Jardova poslední hokejová sezóna v životě!"

