Vrchlabí - Dres hokejové Sparty znovu oblékne nejproduktivnější hráč v její historii. Do klubu totiž před závěrem základní části sezóny přichází na střídavý start z Vrchlabí na výpomoc Jaroslav Hlinka.

Sparta to oznámila na svých webových stránkách s tím, že zkušený hokejista se bude zatím s týmem zejména připravovat v trénincích.



"S přihlédnutím k faktu, že máme nejmladší kádr v extralize a občas nám ve zlomových chvílích zápasů prostě chybí zkušenosti, jsme se dohodli s Jardou na možnosti jeho střídavých startů ve Spartě. Děkujeme představitelům klubu z Vrchlabí za spolupráci," zdůvodnil tento krok sportovní manažer Sparty a bývalý Hlinkův spoluhráč Michal Broš.



Jestli se ale představí i v soutěžních utkáních, je v tuto chvíli s otazníkem. "Jarda se u nás bude připravovat, bude součástí našeho mužstva, našim mladým útočníkům toho může spoustu ukázat a poradit, možná klukům pomoct s přesilovkou či buly, a kdybychom vzájemně cítili, že nastal čas na to, aby Jarda pomohl i přímo při zápase na ledě, třeba se dočkáme i dalších jeho zápisů do kroniky extraligy…" vysvětlil jeho roli v týmu Broš.

Více nedokáže říct ani sám hráč. "Je hrozně fajn být zpátky v naší kabině, kterou samozřejmě dobře znám. Jsem moc rád, že se do ní aspoň na chvíli vrátím, ještě uvidíme, v jaké konkrétní roli," má radost z návratu Hlinka, který je i hráčem s nejvíce starty ve sparťanském dresu v historii.



Zpátky do klubu jej zlanařila další sparťanská legenda. "Přišel za mnou Petr Bříza, zda bych nebyl ochotný týmu nějakým způsobem pomoci, zatím hlavně klukům v kabině a v tréninku. Samozřejmě jsem souhlasil. Sparta pro mě moc znamená a byl bych rád, kdybych klukům dokázal jakkoliv pomoci," přeje si dvaačtyřicetiletý hokejista, v jehož sbírce najdeme zlatou a stříbrnou medaili ze světového šampionátu i čtyři mistrovské tituly právě se Spartou.