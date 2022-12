Zůstali v tom minimálně na týden sami. Ve druhé lize hájí barvy východních Čech momentálně pouze hokejisté Hronova. Vrchlabský Stadion je na marodce a odloženy mu tak byly jak sobotní duel v Klatovech, tak dnešní bitva na ledě Ústí nad Labem.

Jedenáct branek v derby. Hronovští dřeli, body však bere favorit. Rozhodl Bláha

To Hronovští se činí, po derby ve Vrchlabí, kde po velmi solidním výkonu před týdnem padli v poměru 5:6, prohráli i sobotní utkání v hale favorizovaného Tábora. Bohužel vysoko 10:1. Pokud by Wikov prohrál i dnes, jednalo by se o jubilejní desátou porážku v řadě. A to nikdo v klubu nechce!

Tábor – Hronov 10:1 (3:0, 4:0, 3:1)

Fakta – branky a nahrávky: 11. Hajič, 18. Duda (Hubata, Zíb), 20. Duda (Zíb, Kříž), 29. Dančišin (Endál, Vlček), 32. Vlček (Dančišin, Endál), 33. Seidl (Šulek, Zayml), 38. Šulek (Hubata, Seidl), 46. Endál (Vlček), 48. Chocholoušek, 57. Šulek (Suchánek, Zayml) – 60. Bondar (Veselý). Rozhodčí: Kosnar – Rubáš, Tvrdík. Vyloučení: 3:6, navíc Milfait 5 minut + OK. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 1092.

Hockey Club Tábor: Dvořák (Gába) – Suchánek, Kříž, Černý, Hubata, Kohout – Seidl, Zayml, Šulek – Dančišin, Vlček, Endál – Bárta, Milfait, Severa – Hajič, Zíb, Duda, Chocholoušek. Trenér: Radek Bělohlav. HC Wikov Hronov: Ryšavý (Ševců) – Pavelka, Exner, Veselý, Amirov, Salnikov – Horký, Eremiáš, Lejdar – Poppel, Bondar, Štrombach – Putz, Akhmetianov, Hovsepyan. Trenér: Leoš Kamaryt.

Zvlášť, když do Hronova přijíždí Vlci z Jablonce nad Nisou, tedy soupeř, který na tom v tabulce západní skupiny druhé ligy není o moc lépe. V polovině října Východočeši na severu padli v poměru 3:5, nyní mají soupeři co vracet.

Nová Paka hostí Nové Město nad Metují.Zdroj: Petr ČepekHraje se dnes také další kolo nadstavbové části Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje. V A skupině tentokrát dojde pouze na tři souboje. V 18.00 startuje třaskavý duel mezi Novou Pakou a Novým Městem nad Metují, stejně tak bitva Nového Bydžova s Jaroměří. Velký šlágr je na programu od 18.30 a v derby se utkají Česká Třebová s Moravskou Třebovou.

Souboj Chrudimi s Litomyšlí se uskuteční netradičně až v pátek.

Hitem skupiny B se zdá být měření sil mezi Hlinskem a Chocní. Oba soupeři zatím v nadstavbě posbírali po dvanácti bodech. Na stejnou metu se může posunout Trutnov, to by ale doma musel přehrát sympaticky hrající Třebechovice pod Orebem, které si taktéž hýčkají tucet bodů.

Spartak jde do trháku, na druhém místě již bydžovský Stadion. Vyhráli i Bruslaři

Jasného favorita má duel Náchoda s Opočnem, stejně tak by si měl dle papírových předpokladů domácí Lanškroun poradit s rivalem z Poličky.

Aktuální tabulka skupiny A

1. Nové Město n. M. 5 4 1 0 0 21:9 14

2. Nový Bydžov 5 3 1 0 1 21:15 11

3. Litomyšl 5 3 1 0 1 18:15 11

4. Nová Paka 5 2 1 0 2 22:19 8

5. Chrudim 5 1 1 2 1 17:22 7

6. Moravská Třebová 5 1 0 1 3 15:16 4

7. Jaroměř 5 1 0 0 4 13:22 3

8. Česká Třebová 5 0 0 2 3 17:26 2

Dnešní program 18.00: Nový Bydžov – Jaroměř, Nová Paka – Nové Město nad Metují. 18.30: Česká Třebová – Moravská Třebová. Pátek 9. prosince, 19.00: Chrudim – Litomyšl.

Aktuální tabulka skupiny B

1. Hlinsko 5 4 0 0 1 33:16 12

2. Třebechovice p. O. 5 4 0 0 1 31:19 12

3. Choceň 5 4 0 0 1 26:18 12

4. Trutnov 5 3 0 0 2 25:19 9

5. Lanškroun 5 2 0 0 3 15:22 6

6. Polička 4 1 0 0 3 12:16 3

7. Náchod 5 1 0 0 4 15:25 3

8. Opočno 4 0 0 0 4 9:31 0

Dnešní program 18.00: Trutnov – Třebechovice pod Orebem, Náchod – Opočno. 18.30: Hlinsko – Choceň. 19.00: Lanškroun – Polička. Pátek 9. prosince, 19.00: Polička – Opočno.