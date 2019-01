Vrchlabí – Především napravit neúspěšnou uplynulou sezonu chtějí hráči a představenstvo hokejového klubu z Vrchlabí.

Tisková konference HC Vrchlabí před sezónou 2010/11 | Foto: Petr Kraus

„Je to tak. S minulou sezonou jsme spokojeni nebyli. A z předchozích ročníků jsme byli zvyklí na vyšší umístění,“ řekl sportovní ředitel Aleš Kmoníček. Podkrkonošské mužstvo bude spolupracovat s extraligovými týmy. Po úvodních peripetiích se vedení dohodlo s Pardubicemi, s Litvínovem a pravděpodobně se mohou v týmu objevit i hráči z Mladé Boleslavi.



Před sezonou se s mužstvem rozloučili Biegl, Procházka, Klimt, Chmelíř a Mikšovský. Daleko obsáhlejší je však kolonka příchodů. Do mužstva z Pardubic dorazila čtveřice Poskočil, Mocek, Bláha a brankář Koutský, z Litvínova Poživil a Zíma. Z Boleslavi přichází Bauer a smlouvu si vybojovali také Bezouška s Drábkem. V kádru prvoligového týmu je v současné době třináct útočníků, devět obránců a dva gólmani.



O brankářské jedničce ještě rozhodnuto není. Definitivní rozuzlení mezi dvojicí Koutský – Ševčík padne až po generálce s Pardubicemi. Hráči svým přístupem k náročné letní přípravě hlavního trenéra HC Vrchlabí potěšili. Práce je však stále dost.



„Jsem spokojen s prací, kterou hráči odvedli. Všichni dřeli na maximum. Navíc se nám vyhýbala zranění. V přátelských zápasech se nám dařilo tak padesát na padesát. Kromě výpadku s Chrudimí jsme však spokojeni hlavně s předváděnou hrou. Zapracovat musíme na střelbě branek,“ zhodnotil přípravné období trenér Josef Řeháček.



Majitel mužstva Petr Dědek by rád tým na konci roku viděl zpět v první šestici. Jak trenér, tak sportovní manažer mužstva s kapitánem Tomášem Pácalem se shodli, že nejdůležitější bude předvánoční období, kdy se mužstvo musí držet v popředí.