Na úvod lednového programu se horalům postaví soupeř z druhé poloviny tabulky. Severočeši jsou v tabulce jedenáctí se ziskem 24 bodů. Pokud Stadion dokáže tradičního soka porazit v normální hrací době, bude mít na svém kontě přesně dvakrát tolik bodů.

Pro svěřence trenéra Petra Hlaváče půjde o body důležité pro udržení se v kontaktu se špičkou západní skupiny druhé ligy. Odskočené je sice trio Chomutov, Tábor, Příbram, na čtvrté Letňany ale Vrchlabští ztrácejí jen pět bodů, navíc mají právě čtvrteční duel k dobru.

HC Stadion Vrchlabí se i letos může opřít o skvělou podporu svých věrných fanoušků.Zdroj: Anton Martinec

Do konce základní části soutěže schází dohrát čtyři kola, když to 27. bylo rozehráno již ve středu pěti zápasy. Ve zbylých třech duelech se horalé vydají do Tábora a Hronova, aby na závěr ve své aréně přivítali nadupaný Chomutov.

Krkonošský deník zajímalo, jak je s dosavadním šestým místem v tabulce spokojeno vedení vrchlabského klubu.

„Co se týká našeho A týmu, tak aktuálně jsme na pozicích, kam si myslím, že patříme. A to jak rozpočtem, tak složením kádru. Primárním cílem bylo se dostat před nadstavbou do první osmičky, což se podařilo,“ nastínil sportovní manažer HC Stadion Jiří Jakubec, kam že povedou další kroky mužstva v blížící se nadstavbové části sezony. Té ale budou předcházet ještě zmiňované čtyři duely.

Horalé dnes přivítají Ústí.Zdroj: Anton Martinec„Je to tak, v první části soutěže nám zbývá odehrát ještě čtyři zápasy, které budou určitě dost zajímavé. Začínáme s Ústím, které se pod novým vedením snaží zvednout a bojuje o účast v předkole play off. Potom pokračujeme v Táboře, což je jeden z aspirantů na postup. Následně zajíždíme do Hronova, který má aktuálně skvělou formu, navíc půjde o krajské derby, a končíme s Chomutovem, který jsme v posledních dvou sezonách zatím neporazili. My ale máme také skvělou formu a uvidíme, jak dlouho nám vydrží,“ nalákal Jakubec na závěrečné duely dlouhodobé fáze věrné fanoušky klubu, kterých se například k poslednímu zápasu roku 2023 sešla na vrchlabském zimáku rovná tisícovka, šlo přitom o souboj s posledními Řisuty.

A cíle pro další část ročníku? „Chceme samozřejmě bodovat v každém zápase. V nadstavbě, která bude brzy následovat, se pokusíme atakovat čtvrtou příčku. Pokud zůstane kádr zdravý a budou se nám vyhýbat zranění, není to úplně nereálný cíl. Jsme si vědomi, že by nám tato příčka zaručila ideální výchozí pozici pro play off,“ dodal sportovní manažer krkonošského klubu.

Aktuální tabulka

1. Piráti Chomutov 25 20 2 1 2 131:53 65

2. HC Tábor 25 20 2 1 2 117:44 65

3. HC Příbram 25 18 3 1 3 120:74 61

4. HC Letci Letňany 25 15 2 1 7 99:63 50

5. HC Děčín 26 15 2 1 8 111:90 50

6. HC Stadion Vrchlabí 24 14 1 1 8 91:62 45

7. Mostečtí Lvi 26 13 0 3 10 99:96 42

8. HC Benátky n. J. 24 8 2 3 11 76:75 31

9. HC Kobra Praha 25 8 1 1 15 88:117 27

10. HC Stadion Cheb 25 6 3 1 15 73:114 25

11. Slovan Ústí n. L. 24 6 2 2 14 82:98 24

12. HK Kralupy n. Vlt. 24 5 2 3 14 68:87 22

13. IHC Králové Písek 26 4 3 2 17 68:107 20

14. HC Wikov Hronov 25 5 2 1 17 82:139 20

15. TJ HC Řisuty 25 3 0 5 17 63:149 14

Vedle vrchlabského utkání, které startuje v 18 hodin, se ve čtvrtek bude hrát také v Benátkách nad Jizerou (18.30).

Již známé výsledky 27. kola: Chomutov – Řisuty 8:2, Příbram – Tábor 3:5, Kobra Praha – Mostečtí Lvi 5:6, Cheb – Písek 2:3 po prodloužení. Utkání Vrchlabí – Ústí nad Labem a Benátky nad Jizerou – Kralupy nad Vltavou se hrají ve čtvrtek. Letňany mají volný los.

Program 28. kola – sobota 17.00: Příbram – Ústí nad Labem, Písek – Děčín. 17.30: Chomutov – Benátky nad Jizerou. 18.00: Tábor – Vrchlabí, Cheb – Hronov, Řisuty – Letňany, Kobra Praha – Kralupy nad Vltavou. Mostečtí Lvi mají volný los.