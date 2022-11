II. liga Západ, 16. kolo

Chomutov – Vrchlabí 4:3 (0:1, 1:0, 3:2).

Fakta - branky a nahrávky: 27. Vrhel (Chrpa, Hübl), 41. Chrpa (Hübl, Matai), 46. Vrhel (Kostourek, Chlouba), 60. Matai (Chlouba, Kostourek) – 20. Krsek (Urban, Chalupa), 47. Urban (Bláha), 58. Krsek (Chalupa, Chrtek). Rozhodčí: Pastier – Pěkný, Motl. Vyloučení: 7:7. Využití: 2:0. Diváci: 1826.

Piráti Chomutov: Běhula (Hanuljak) – Matai, Hynek, Váchal, Žižka, Petrásek, Seemann – Lukeš, Hübl, Chrpa, Chlouba, Vrhel, Kostourek, Koblížek, Mežnar, Príhoda, Zajíček, Mála. HC Stadion Vrchlabí: Vacek (Krinwald) – J. Kynčl, Horáček, Fiala, Bendík, Boukal, Duran, Perička – A. Cerman, Kerekanič, Chrtek, P. Urban, Krsek, Kozák, A. Jirků, D. Chalupa, Jakub Tatar, Bláha, Duchan, Šlaicher.

Ohlasy trenérů

Kamil Koláček (Piráti Chomutov): „Bylo to pro nás těžké utkání. Soupeř dobře bránil a bruslil, obranu mělo Vrchlabí skvěle zorganizovanou a těžce jsme se přes ni prosazovali. Místo toho, abychom se za stavu 3:1 uklidnili, tak jsme jim pomohli. Byl tam jeden zbytečný gól. V power-play vyrovnali, když jsme si nepohlídali zadní tyč. Naštěstí jsme v poslední minutě dali branku, která padla po krásné akci. Soupeř hrál velice dobře.“

Tomáš Jirků (HC Stadion Vrchlabí): „Pro nás je to smutná a hořká porážka. Myslím si, že jsme na ledě Chomutova, který doma neztratil ani bod a je tu moc silný, byli minimálně ve hře pět na pět rovnocenným soupeřem. Bohužel jsme dostali branky v oslabení, ale srdnatým a bojovným výkonem jsme dvě minuty před koncem srovnali. Dokonce jsme mohli jít do vedení, měli jsme tam dvě gólovky. Paradoxně jsme minutu před koncem inkasovali my, což pro nás bylo kruté. Minimálně bod jsme si zasloužili.“

Příbram – Hronov 10:4 (1:2, 4:1, 5:1).

Fakta - branky: 6. Hasman (Kafka), 22. Eret, 22. Dragoun (Kafka, Gengel), 26. Gengel (Eret), 39. Gengel (Kafka, Dragoun), 41. Dragoun (Kafka, Gengel), 43. Dragoun (Gengel), 52. Kafka (Šinágl), 59. Eret (Hasman), 60. Gengel (Dragoun) – 3. Achmeťanov (Kozlov, Štrombach), 14. Achmeťanov (Štrombach, Exner), 39. Mělnikov (Hovsepjan, Putz), 51. Kozlov (Poppel, Putz). Rozhodčí: Hacaperka – Hradil, F. Sýkora. Vyloučení: 7:7. Využití: 3:1. Diváci: 253.

HC Baník Příbram: Šorf (Čech) – Jelínek, Zdeněk, Zedek, Havlín, Patzelt – V. Matějka, Káník, J. Procházka, Kafka, Eret, Pinkas, Dragoun, Hasman, Šinágl, Gengel, Furch. HC Wikov Hronov: Kasal (Ševců) – Salnikov, Exner, Rubáček, Kozlov, Amirov, Hail – Veselý, Poppel, Hovsepjan, Štrombach, Putz, Hašlar, Achmetjanov, Mělnikov, Horký.

