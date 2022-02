V tabulce si svěřenci trenéra Tomáše Jirků polepšili na aktuální devátou pozici, ani tři kola před koncem však zdaleka nemají své jisté.

Horaly dělí tři body od přímé účasti ve čtvrtfinále play off, stejně tak ale tři body od neúčasti v předkole vyřazovací části.

Konečně to vyšlo. Jestřábí odletěli bez lupu, horalé jsou play off zase blíž

Po víkendu může být zas vše jinak. Východočechy zítra čeká poslední venkovní duel dlouhodobé části. Stadion se představí v hale ústeckého Slovanu a od 16 hodin bude bojovat o další ohromně důležité body. Výhra už by horaly mohla k play off přiblížit hodně blízko, porážka by naopak přinesla komplikace.

Aktuální tabulka



1. Litoměřice 45 31 3 1 10 164:114 100

2. Vsetín 45 28 2 3 12 163:107 91

3. Třebíč 45 24 6 3 12 128:91 87

4. Jihlava 46 25 4 3 14 169:131 86

5. Sokolov 46 22 4 2 18 141:124 76

6. Přerov 45 19 7 4 15 133:99 75

7. Prostějov 45 21 3 4 17 146:128 73

8. Slavia Praha 45 19 6 3 17 142:127 72

9. Vrchlabí 45 17 8 5 15 130:122 72

10. Kolín 45 21 3 3 18 131:130 72

11. Poruba 45 17 5 8 15 140:127 69

12. Frýdek-Místek 45 19 3 6 17 139:136 69

13. Šumperk 45 16 6 8 15 148:130 68

14. Ústí nad Labem 45 16 5 7 17 127:145 65

15. Benátky n. J. 45 15 0 2 28 110:135 47

16. Havířov 45 7 3 6 29 100:152 33

17. Kadaň 48 0 0 0 48 26:239 0

Druholigová skupina Sever má na programu závěrečné dějství základní části a v soutěži zbývá vyřešit poslední otázku: Kdo vyhraje základní část?

Bezpochyby hlavním kandidátem na prvenství jsou Letňany, které budou v sobotním domácím utkání s Jabloncem nad Nisou hájit dvoubodový náskok na rivala ze Dvora Králové nad Labem.

Rodos převálcoval Bruslaře, znovu řádil Půhoný. Uspěl i omlazený tým Wikova

Rodos si v týdnu zajistil nejhůře druhou příčku, tím pádem i jistotu, že do play off v úterý vtrhne na domácím ledě. Nejspíš v sérii proti Mosteckým Lvům, se kterými se Východočeši utkají kuriózně i v sobotu v rámci posledního 42. kola.

Doma se s dlouhodobou fází soutěže rozloučí celek Hronova, tečku za celou sezonou udělá před vlastními fandy tým Nové Paky.

Zbývající program základní části – sobota 26. února 17.00: Letňany – Jablonec n. N., Hronov – Děčín, Nová Paka – Bílina. 17.30: Mostečtí Lvi – Dvůr Králové n. L.

Pokračuje také semifinále play off Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje. Česká Třebová a Choceň vedou ve svých sériích 2:0 a nyní se budou snažit proměnit pomyslný mečbol.

Mimochodem rozehráno bude také semifinále Poháru Vladimíra Martince.

Bude hotovo po třech zápasech? Kohouti a Spartak blízko postupu do finále

Další program semifinále, 3. zápasy – neděle 17.00: Česká Třebová – Nový Bydžov, Choceň – Chrudim. Pohár Vladimíra Martince – semifinále, 1. zápasy – neděle 17.00: Náchod – Polička, Jaroměř – Hlinsko.