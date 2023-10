Vrchlabští hokejisté po slušném vstupu do sezony herně i bodově tápou. V neděli do jejich arény přijede soupeř z Písku a pokud se svěřenci trenéra Tomáše Jirků chtějí rychle vrátit do horní poloviny tabulky, potřebují jej bezdpomínečně porazit.

Děčínští hokejisté doma ve druhé lize porazili Vrchlabí 4:1. Útočník Medvědů Ondřej Sýkora právě překonává vrchlabského brankáře a v přesilovce vyrovnává na 1:1. | Foto: Akim Nguyen

Třetí porážku v řadě musejí po středečním večeru kousat hokejisté vrchlabského Stadionu. Ti po drtivém vítězství 11:0 nad Chebem odevzdali všechny body postupně Letňanům, Mostu a Děčínu, aby navíc všem těmto soupeřům uvolnili místo v horní polovině tabulky. Sami svěřenci trenéra Tomáše Jirků tuto společnost opustili a patří jim momentálně devátí pozice.

Další gólový příděl. Wikov po náloži od ústeckého Slovanu zůstává na dně tabulky

II. liga, skupina Západ - 8. kolo

Děčín - Vrchlabí 4:1

Zápas na severu Čech přitom pro horaly nezačal vůbec špatně. Ba naopak. Po úvodním oťukávání obsadili hosté útočné pásmo, dobře připravenou ránu Bendíka ještě gólman Lavinger vyrazil, pouze však před Moníka, jenž pohotově otevřel střelecký účet duelu - 0:1.

Klíčové okamžiky utkání nastaly v úvodu prostřední části hry. V čase 22:52 nabídli hosté soupeři první přesilovou hru a Medvědi bleskově trestali ranou Sýkory. Gól postavil domácí tým na nohy a po další minutě otočil skóre Macek.

Následně si dvě početní výhody vyzkoušeli Východočeši, nic z nich ale nevytěžili a naopak ve 34. minutě inkasovali potřetí z hole Tůmy.

V závěrečné dvacetiminutovce se více vylučovalo než hrálo, v už v 55. minutě to hosté zkusili v šesti, špatné rozehrávky ve vlastním obranném pásmu ale využil děčínský Brož, před brankou našel Nezbedu a ten dal zápasu trefou do prázdné branky gólovou tečku.

Medvědi jedou, doma srazili silné Vrchlabí. Trenér tým pochválil

Fakta - branky a nahrávky: 24. O. Sýkora (Smola, Zedek), 25. Macek (D. Černý, Smola), 34. D. Tůma (T. Nezbeda, Bartoň), 58. T. Nezbeda (Vl. Brož) – 13. Moník (T. Bláha, Chrtek). Rozhodčí: Červenka – Gabriel, Stacho. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 305. Třetiny: 0:1, 3:0, 1:0.

HC Děčín: Lavinger (M. Petrásek) – Vl. Brož, Bartoň, Loukota, Zedek, A. Starý, Kaltenböck – D. Tůma, T. Nezbeda, Faigl – O. Sýkora, Jursa, Parshakov – Smola, D. Černý, Macek – Chovanec. HC Stadion Vrchlabí: Vacek (Červinka) – Abraham, D. Sýkora, Perička, J. Kynčl, Bendík, Boukal, Kerekanič, Hladík – A. Jirků, Kastner, D. Chalupa – Matějček, P. Urban, Krsek – T. Bláha, Chrtek, Moník – Šlaicher, Kozák, A. Cerman.

Ohlasy trenérů

Michal Oliverius, trenér HC Děčín: „Zápas byl urputný, těžký. Vrchlabí je dobře organizované do obrany i útoku, ve středním pásmu, prostě celkově a bylo těžké se prosadit. My jsme do utkání vstoupili dobře, první třetinu jsme byli možná trošku aktivnější, ale paradoxně jsme ji prohráli 0:1. Do druhé kluci zvýšili pohyb a víc se začali tlačit do brány, což vyústilo v to, že jsme dali góly a šli do vedení 3:1. Poslední třetinu jsme pak hráli aktivně také do obrany a zápas si hlídali. Musíme kluky pochválit, byl to jeden z těch lepších zápasů po taktické stránce. I přes nějaké malé chybky jsme při vlastním vedení zápas takticky dobře odehráli a získali s Vrchlabím důležité tři body. Jsme za to rádi a jedeme dál.“

Tomáš Jirků, trenér HC Stadion Vrchlabí: „Utkání v Děčíně, kdy jsme potřebovali vyhrát, se nám hrubě nepovedlo. Chyběla tam bojovnost, nasazení a chuť zvítězit. To je za nás trenéry zcela nepřijatelné, protože to považujeme za základní věc a v podstatě samozřejmost. Každý musí začít u sebe a pracovat pro tým, teprve pak budeme úspěšní.“

Další výsledky 8. kola: Hronov - Ústí nad Labem 3:8, Písek - Tábor 1:2, Kobra Praha - Chomutov 1:4, Letňany - Benátky nad Jizerou 1:2, Mostečtí Lvi - Řisuty 6:3, Cheb - Příbram 3:9.

Bruslaře v čele tabulky střídá Hlinsko. Osmé dějství vyšlo lépe hostujícím týmům

Aktuální tabulka II. ligy

1. Tábor 7 6 1 0 0 34:10 20

2. Příbram 6 5 1 0 0 40:18 17

3. Mostečtí Lvi 7 5 0 1 1 31:17 16

4. Chomutov 6 5 0 0 1 37:17 15

5. Letňany 8 4 1 1 2 29:20 15

6. Děčín 8 5 0 0 3 28:28 15

7. Kralupy n. Vl. 7 2 1 2 2 25:24 10

8. Ústí n. L. 7 3 0 1 3 29:29 10

9. Vrchlabí 8 2 1 1 4 32:29 9

10. Benátky n. J. 7 2 1 0 4 15:17 8

11. Písek 8 2 1 0 5 23:28 8

12. Řisuty 7 2 0 1 4 20:42 7

13. Cheb 7 1 1 0 5 16:41 5

14. Kobra Praha 8 1 0 1 6 23:43 4

15. Hronov 7 1 0 0 6 21:40 3

Příští program - čtvrtek 17.30: Chomutov - Mostečtí Lvi (dohrávka 2. kola). Sobota 16.00: Ústí nad Labem - Tábor. 17.00: Vrchlabí - Písek, Hronov - Příbram, Kralupy nad Vltavou - Chomutov, Letňany - Mostečtí Lvi, Benátky nad Jizerou - Řisuty. 18.00: Děčín - Cheb (vše 9. kolo).