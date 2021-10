Hradečtí, v jejichž sestavě poprvé nastoupil šestnáctiletý útočník Pavel Šimek, začali na severu Čech rychle. Už po pětadvaceti vteřinách se k puku dostal před brankou Smoleňák a mířil přesně.

Jenže bleskový nástup Mountfieldu neměl pokračování. Naopak se rozjel Litvínov, který po deseti minutách srovnal krok. V početní výhodě tečoval Irvingovu střelu do sítě Petr Straka.

Litvínov - Hradec Králové 3:4 (1:1, 2:1, 0:2). Branky a nahrávky: 11. P. Straka (Irving, A. Kudrna), 25. P. Zdráhal (L. Stehlík, Gerhát), 28. Estephan (Stříteský, Irving) - 1. Smoleňák (Oksanen), 32. Perret (Gaspar, Jergl), 47. Smoleňák (Cingel), 49. Perret (Jergl). Rozhodčí: Hodek, Sýkora - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 3:3, navíc Irving - Perret oba 5 min. Využití: 2:0. Diváci: 2663.

HC Verva Litvínov: Godla – Hrbas, Irving, Balinskis, Stříteský, Demel, Kolář, Zeman – Straka, Gerhát, Jarůšek – Kudrna, Estephan, Zdráhal – Pospíšil, Hübl, F. Lukeš – Stehlík, Latta, Havelka. Trenér: V. Országh. Mountfield HK: Š. Lukeš – Nedomlel, Blain, Gaspar, Pavlík, Kalina, McCormack, Šalda – Smoleňák, Cingel, Oksanen – Lev, Lalancette, Orsava – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Pilař, Koukal, Šimek. Trenér: T. Martinec.

Zkraje druhé třetiny obrat dokonali ránou k tyči Patrik Zdráhal a v 28. minutě v další přesilovce navýšil vedení Giorgio Estephan.

„Měli jsme dobrý vstup do utkání. Prvních deset minut bylo z naší strany relativně slušných, poté jsme trošku uvadli na tempu. Uvadli jsme v důrazu. Druhá třetina byla jasně pro Litvínov, vypadli jsme z tempa, z rytmu," říkal hradecký asistent Ladislav Čihák.

V polovině zápasu měli domácí šanci, nedali a následně je trestal Perret, jehož střela prolétla mezi zadáky.

„Ve druhé třetině jsme odskočili na 3:1, ale soupeř nám dnes dal tři góly z tečí a z dorážek, kde byl daleko důraznější než my. My jsme v některých fázích strašně nedůrazní, měkcí před naší bránou. Je to druhý domácí zápas, ve kterém jsme ztratili dvoubrankové vedení a nemáme body. Musíme se z toho oklepat a začít vyhrávat i doma," uvedl litvínovský trenér Vladimír Országh.

Ve třetí třetině zařídil vyrovnání trochu šťastně Smoleňák a otočku ve skóre dokonal Perret. Obě branky dělilo 82 vteřin.

„Před třetí třetinou jsme si něco řekli v kabině a věděli jsme, že musíme zlepšit forčeking a hlavně důraz v obranném pásmu. Ukončovat souboje, získávat puky, aby soupeř neměl optickou převahu. Podařilo se nám to," poukázal Čihák.

Hradečtí už výhru udrželi a Litvínov porazili podeváté v řadě. „Dali jsme ošklivé góly, které rozhodují. Jsem rád, že jsme zápas zvládli, že jsme ho otočili a z nelehkého zápasu bereme tři body," dodal Ladislav Čihák.