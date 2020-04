Většina z nich platů za březen a duben, část za jeden z těchto měsíců. Důvod je očividný, ale ještě ho pro klubový web ozřejmil majitel Miroslav Schön.

„Museli jsme reagovat na propad příjmů od partnerů a ze vstupného na domácí zápasy v probíhajícím play off. V tuto chvíli neznáme přesné číslo tohoto propadu, ale domnívám se, že se bude pohybovat ve výši přibližně 8 až 12 milionů korun,“ řekl. „Chtěl bych všem poděkovat. Myslím, že jsme na správné cestě vše zvládnout a v plné síle vstoupit do nadcházející sezony,“ dodal.

Hokejové hvězdy jsou - logicky - na jiné platové úrovni než hradečtí druholigoví fotbalisté.

Proto vedení Votroků, čtvrtého celku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, zatím k úpravě dosud nesáhlo.

„Nemůžeme paušalizovat. Ani ve fotbale nejde porovnávat první a druhou ligu. Tady hrají kluci za dvacet tisíc. Nejsem zastáncem toho jim sahat na peníze, není možné, aby šli třeba na polovinu,“ upozornil sportovní ředitel černobílých Jiří Sabou.

„Zatím je to krátký čas. Beru to tak, že je to vlastně náhrada za červen. Určitě celý duben hráčům zaplatíme, budeme to držet,“ vzkázal.

Co bude dál, to se uvidí. Fotbal stále - narozdíl od hokeje - cítí naději, že by mohl sezonu dohrát. Pak by se dopady krize, jež dozajista přijdou, zmírnily.

„Zdraví je nejdůležitější, to opakuju,“ pronesl Sabou. „Ale doba není jednoduchá, partneři už se ozývají. Dopad to mít bude, nějaká opatření bude potřeba udělat. Pak musíme najít spravedlivý klíč. U managementu a trenérů to však asi bude potřeba snížit,“ dodal.

GLOSA JIŘÍHO FEJGLA: Fotbal a hokej: Dva světy

Gesto devítky hradeckých hokejistů a generálního manažera Mountfieldu Aleše Kmoníčka je obdivuhodné – o tom žádná. Vzdali se platů za jeden až dva měsíce, aby se klub zmátořil a do příští sezony nemusel snižovat ambice.

Ale neporovnávejme, prosím, tento krok s tím, že hradečtí (a také pardubičtí a chrudimští fotbalisté) zatím dostávají mzdy v plné výši.

Hokejová extraliga a druhá fotbalová liga, to jsou totiž dva naprosto odlišné světy.

Finanční hladiny jsou nastavené na naprosto jiném levelu. Podle informací Deníku je nejvyšší základní plat ve fotbalovém Hradci 50 tisíc, v Mountfieldu sedmkrát víc.

Takže znovu: Hokejistům zatleskejme, ale fotbalisty nehaňme.