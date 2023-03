/ROZHOVOR/ Před deseti lety jako dvaadvacetiletý mladík zdvihl v Plzni nad hlavu pohár pro vítěze extraligy. Od té doby uplynula dlouhá doba, ale jedno zůstává. Hokejový útočník JAKUB LEV (32) nevynechal během deseti sezon jediný duel a po právu je Železným mužem nejvyšší domácí soutěže. S touto vizitkou půjde i do play off, které pro něj bude poslední v Hradci. Čtvrtfinále proti Liberci začíná v neděli (16.40) na východě Čech.

„V Plzni jsem hrál vedle legend Tomáše Vlasáka, Martina Straky, Jardy Modrého a nesmím opomenout Ondru Kratěnu. Tam jsem viděl, kolik toho hokeji obětují, v jakém zdravotním stavu jsou schopni nastoupit, a to mi pomohlo. Já jsem hráč ze staré školy, mám svoji rutinu, které se držím. Žádná kouzla v tom nejsou,“ říká o svém rekordu Lev.

Teď se v dresu Hradce Králové, kde hraje čtvrtou sezonu, chystá na čtvrtfinále play off proti Liberci. A právě do série proti Bílým Tygrům půjde s vědomím, že pokud neuspěje, v Mountfieldu už žádný další úspěch nepřidá (finále Ligy mistrů, zisk Prezidentského poháru). Po sezoně se totiž vrací s rodinou domů do Plzně a kruh se tím uzavře. Na východě Čech by však velezkušený forvard, který z osobního hlediska prožívá jednu z nejlepších sezon v kariéře, ještě rád ukázal svůj um. Nabízí se spojitost – po deseti letech si znovu sáhnout na nejcennější pohár.

Bylo by to symbolické, ne?

Jako titul? To vůbec nechci říkat nahlas (usmívá se), ale kdyby se něco takového povedlo, budu nejšťastnější člověk na světě.

Je pravda, že vás teprve čeká první krok, kterým je zvládnout sérii s Libercem. Už se těšíte, až to vypukne?

Všechno směřujeme k neděli, čekání je delší, ale pauza nám rozhodně přišla vhod. Doléčili jsme nějaké šrámy a jsme kompletní.

Už v průběhu sezony bylo jasné, že se po jejím konci vrátíte domů do Plzně. Jak se hraje s vědomím, že je to váš poslední rok v Hradci?

Už jsem ten pocit jednou zažil, když jsem odcházel z Plzně do Vítkovic. Mám to v sobě úplně jasně nastavené, nikdy se nechcete rozloučit neúspěchem. Sám sobě jsem nic slibovat nemusel, ale lidem ano, aby nebyli na pochybách. Doufám, že pro nás sezona skončí co nejdéle a úspěšně pro tým.

Nebál jste se reakcí fanoušků, kdyby se vám nedařilo?

Do toho jsem s tím šel. Zeptali se mě manažeři Hradce i Plzně, jestli mi nevadí, že se to pustí ven a já jsem s tím neměl problém. Myslím, že teď mám ještě větší motivaci. Chci, aby fanoušci Hradce viděli, že to tu mám rád a odvedu maximum až do úplného konce.

Vám se však dařilo znamenitě, když jste byl po základní části nejproduktivnějším hráčem týmu…

Jsem spokojený, ale jedna věc jsou osobní statistiky a druhá věc je, aby se dařilo týmu. Byla to velmi náročná základní část, a to jak po fyzické stránce, tak i po té psychické. Měli jsme spoustu zraněných hráčů, do toho jsme hráli Ligu mistrů. Nastupovali za nás mladí kluci z Kolína, kteří to zvládli. Já už v týmu patřím mezi ty nejzkušenější, od kterých se očekává, že tým potáhnou, budou sbírat body a hrát obětavě. Proto jsem hrozně rád, že jsme urvali čtyřku.

Loni jste vyhráli základní část, pak jste hned vypadli s Mladou Boleslaví. Letos je situace jiná, může vám pomoct, že na vás nebude takový tlak?

Loňský rok nám otevřel oči. Fanoušci mají vždycky velká očekávání, ale za mě je to o tom, co si připustí kabina. Tréninky vypadají parádně, soustředíme se na maličkosti, které snad překlopí čtvrtfinále na naši stranu. Všichni jedou naplno, věřím, že dojdeme dál než loni.

V čem konkrétně musíte být jiní?

V těch detailech. Musíme být preciznější v útočném i obranném pásmu. Je potřeba hrát disciplinovaně. Tohle všechno rozhoduje. Je hezký mít víc střel, být víc na puku, ale teď už ten hokej není na krásu. V tom si myslím, že jsme se posunuli, když vezmu poslední čtvrtinu. Udělali jsme sérii deseti vítězství a ne v každém jsme dominovali, ale naučili jsme se najít cestu k výhře.

ČTVRTFINÁLE PLAY OFF



1. zápas, neděle 16.40: Mountfield HK - Liberec

2. zápas, pondělí 17.00: Mountfield HK - Liberec

3. zápas, čtvrtek 23. března: Liberec - Mountfield HK

4. zápas, pátek 24. března: Liberec - Mountfield HK

Pojďme k Liberci, jak moc jste sledovali jeho sérii s Plzní?

Rozhodně jsem tu sérii sledoval nejvíc, to vám nebudu lhát. Navíc z ní nakonec vzešel náš soupeř, takže jsme ji nakoukali i skrze taktické věci. Na ty ostatní jsme mrkli jen po očku.

V jakém světle se Bílí Tygři ukázali?

Play off znovu ukázalo, že to není o hráčích, kteří je táhli v základní části. Staví to na tom, že mají vyrovnané čtyři pětky a chytli se mladí kluci Dlouhý a Rychlovský. Takže to nebude vůbec nic lehkého.

S Libercem vás pojí obrovská rivalita, která se rozehrála už v základní části. Co přijde teď?

Není to jenom s Libercem, každá play off série je vyhrocená. Ale nebudu popírat, že tam během sezony něco neproběhlo, to všichni víme. Z minulosti tam určité škraloupy jsou a i mezi fanoušky to bude zajímavé. Já si jen přeji, aby se to rozhodlo na ledě a ne někde jinde…

Jak bylo zmíněno, po sezoně na východě Čech končíte, co vám bude nejvíc chybět?

Rozhodně kluci. Hlavně parta těch, kteří máme podobně staré děti. Asi jste viděli na sociálních sítích, že se v kabině po vyhraném zápase sejde školka. Vídáme se také mimo led, navštěvujeme se, jezdíme na různé výlety. Klape nám to, což se přenáší i na led. Je to pro mě hrozně důležité a snad nám to teď pomůže k nějakému úspěchu.