Hradecký rychlík Zachar po remíze s Zugem: Do odvety půjdeme s čistou hlavou

Tým ze země helvétského kříže se v Hradci dostal během první třetiny do vedení a byl o něco lepší. Po změně stran se však obraz hry změnil. „První třetina byla z naší strany ještě dobrá, pak jsme ale šli s aktivitou dolů a zápas jsme skoro ztratili,“ popisoval Kovář. Mountfieldu se totiž po dobrých akcích povedlo duel otočit a remízu zařídil až minutu a devatenáct vteřin před koncem Djoos.

„Od samotného začátku druhé třetiny jsme se nedokázali udržet na puku. Jeden hráč byl na kotouči, ostatní jen koukali. Ztratili jsme aktivitu a nedokázali jsme se do zápasu vrátit. Tohle musíme zlepšit, protože chceme postoupit. U nás se Liga mistrů řeší hodně a je prestižní,“ uvědomuje si Kovář.

BRÁCHA? POŘÁD OSLAVUJE

Návrat do Česka si zkušený centr moc neužil. „Je to na otočku. Měli jsme svoje letadlo, přiletěli jsme jenom na zápas a hned po něm zase spěcháme, abychom odletěli. Stihnu pozdravit rodinu a zas domu,“ přiznává. Do Hradce ho nestihl přijet pozdravit ani jeho o dva roky starší bratr a gólman Sparty Jakub, který v posledních týdnech chytá ve výborné formě. „On pořád oslavuje nulu proti Liberci. Podle mě běhá ještě někde po Václaváku. Rozchytal se skvěle a já mu to přeju,“ pousmál se Kovář.

Prohodit pár vět stihl alespoň s reprezentačním trenérem Kari Jalonenem. „Řekli jsme si, že nemá cenu, aby mě teď nominoval, když hrajeme Ligu mistrů. Popřáli si štěstí a hotovo. Když bude zájem, abych jel na mistrovství světa, tak to pro mě téma bude,“ ujišťuje zkušený borec.

V Zugu Kovář kroutí už čtvrtou sezonu. V posledních dvou ročnících navíc dovedl tým z podhůří Alp k mistrovským titulům. Letos to tak slavné není. Obhájci titulu jsou zatím na šestém místě. „Vyhráli jsme ligu dvakrát v řadě, to je pak všechno těžší, protože se na nás ostatní více připravují. Liga šla navíc hrozně nahoru, většina hráčů z KHL je teď ve Švýcarsku. Sice jsme zatím nejlepší zápasy odehráli v Lize mistrů, ať už to bylo v létě nebo v osmifinále proti Mnichovu, ale hattricku půjdeme určitě naproti,“ uzavřel Kovář.