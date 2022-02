Šlágr, velký tahák, souboj titánů. Tak by se dalo nazvat páteční střetnutí dvou nejlepších týmů hokejové nejvyšší soutěže. Hradecký Mountfield v rámci 51. kola extraligy zavítá na led mistrovského Třince. Duel ve Werk Aréně startuje dnes od 17 hodin. „Beru to jako další zápas, že bych se do Třince nějak vyloženě těšil, když jde o souboj prvního s druhým, to asi úplně ne. My potřebujeme získat další tři body do tabulky, o to nám všem jde,“ říká královéhradecký forward Jakub Orsava, jenž v minulosti dres Ocelářů oblékal.