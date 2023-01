Mountfield se Spartou celý zápas dotahoval, přitom byl po většinu času nebezpečnějším týmem. Na úvodní branku Formana dokázal odpovědět přesnou dorážkou nejproduktivnější hradecký hokejista v sezoně Jakub Lev. „Patrik Marcel dobře vystřelil od modré, ke mně se to dostalo, pokusil jsem se to zamést a vyšlo to,“ popsal gólový moment zkušený útočník.

Pražané šli do vedení i v prostřední části, domácí srovnali těsně před druhou sirénou. Stejný scénář se opakoval i ve třetí třetině. Tentokrát Východočeši bod zachraňovali při power-play. To střídajícího Kořenáře dělovkou prostřelil Jergl.

Bod získali i se Spartou: Měli jsme jich sebrat víc, mrzelo po prohře Lva

V prodloužení došlo k zajímavému momentu. Jak už bylo zmíněno, Hradečtí zkusili hru bez brankáře, na dlouhou dobu zamkli soupeře v jeho obranném pásmu, gól však nedali, naopak puk ztratili a Vladimír Sobotka střelou do odkryté branky rozhodl o osudu utkání.

„Před zápasem si to řekneme, když je šance, tak se to snažíme zahrát. Už nám to vyšlo, tentokrát bohužel ne, gól jsme nedali a naopak dostali,“ řekl Lev. S bodem po utkání však příliš spokojený nebyl. „Jsme samozřejmě zklamaní, že máme jen jeden bod, měli jsme jich sebrat víc. Na druhou stranu jsme v pátek v Mladé Boleslavi nehráli dobrý zápas a bod jsme získali, tak to asi v hokeji je. Někdy jste lepší, získáte jen jeden, někdy horší a třeba vyhrajete, ale chtěli jsme víc,“ měl jasno železný muž extraligy.

SOLIDNÍ SÉRIE

Svěřenci trenéra Tomáše Martince odešli ze zápasu nejvyšší soutěže naposledy poraženi těsně po Vánocích. Na Štěpána prohráli s Českými Budějovicemi. Od té doby osmkrát v řadě bodovali. Většina duelů však skončila až v prodloužení.

„Pozitivní to samozřejmě je, na konci se každý bod počítá. My jsme měli sérii, kdy jsme zápasy ztráceli, nehráli jsme dobře. Hodně jsme stříleli, ale nedávali jsme góly. Teď konečně nějaké dáváme, začali jsme bodovat. Snad ještě zlepšíme defenzivu, protože třeba doma dostáváme hodně branek. Pokud na tom zapracujeme, budeme vyhrávat za tři body,“ věří hradecká třicítka.

DERBY SE BLÍŽÍ

Už v pátek východočeský region znovu ožije hokejem. Na programu bude třetí letošní derby. Lvi k němu zavítají na led rivala z Pardubic. Vzájemná bilance je v sezoně vyrovnaná. „Zápas je ještě daleko, teď si trochu odpočneme a pak se na ně připravíme. Oni ještě posílili, bude to vyhrocené derby, ale těšíme se,“ uzavřel Lev.