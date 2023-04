/FOTO/ Ani dvougólový náskok nestačil. Hokejisté Hradce Králové sice v pátém utkání semifinále vedli na ledě Vítkovic po první třetině 2:0, jenže domácí tým se v dalším průběhu výrazně zlepšil. Zásluhou dvou přesilovek srovnal a rozhodující slovo měl v čase 98:59 obránce Patrik Koch. Mountfield tak nevyužil ani druhý mečbol. Pokračovat se bude ve čtvrtek v ČPP aréně za stavu 3:2 pro Lvy.

Hokejisté Hradce Králové (v černém) v pátém semifinále extraligového play off proti Vítkovicím. | Foto: Deník/Petr Kotala

Ani pátý duel série se neobešel beze změn v sestavě. Na domácí straně chyběli potrestaný Bukarts a zraněný bek Raskob. To hradecká sestava se oproti poslednímu mači změnila ještě výrazněji. V brance po osmizápasové pauze začal Kiviaho. Poprvé ve vyřazovací části naskočil bek Gaspar a po zranění se vrátil Jergl. Zdravotní problémy naopak vyřadily ze hry Zachara a mimo sestavu zůstal kapitán Smoleňák.

Východočeši do utkání vstoupili výborně, když si vytvořili herní převahu, gólový účet zápasu potom na konci 12. minuty otevřel Klíma, který po přihrávce od Okuliara využil clony před Klimešem – 0:1. Do dvoubrankového náskoku poslal hosty francouzský rychlík Perret. Ten si vyměnil kotouč z Gasparem a střelou z vrcholu kruhu mířil přesně za záda nic nevidícího domácího gólmana – 0:2. Minutu a půl před první sirénou měl na holi snížení Lakatoš, ale trestuhodně netrefil odkrytou branku.

Vítkovická střídačka na nepříznivý vývoj reagovala změnou v brankovišti, když Klimeše nahradil Stezka. K tomu proházela i útočné řady a výrazně přidala na tempu. Lvi se v prostřední části pouze bránili, z čehož pramenily i zbytečné fauly. A v závěru druhé dvacetiminutovky také domácí přesilovku potrestali. Střílenou přihrávku Stehlíka si před Kiviahem zpracoval Kotala a bekhendem snížil – 1:2. Definitivně zpátky v zápase byla Ridera na konci 47. minuty. Mueller poslal v početní výhodě puk na pravou stranu, odkud z první prostřelil Kiviaha kapitán Lakatoš – 2:2. Ostravané mohli dokonce v základní hrací době rozhodnout, ale dorážejícího Krenželoka vychytal minutu a půl před koncem Kiviaho.

MARATON V PRODLOUŽENÍ

I ve třetím zápase v Ostravar aréně se tak šlo do prodloužení, tentokrát už bylo jasné, že se bude hrát tak dlouho, než jeden z týmů vstřelí branku. Úvodní dvacetiminutové nastavení stoprocentní šanci nepřineslo. Vítkovice mohly rozhodnout po vyloučení Okuliara, ale přesilovka se jim vůbec nepovedla. Po změně stran přišla velká komplikace pro Mountfield, když po srážce s vlastním spoluhráčem musel ze zápasu odstoupit elitní bek Jank. Poté se do tlaku dostali domácí. Dvakrát se v tutovce objevil Jarůšek, na Kiviaha si ale nepřišel. Na druhé straně poskakoval po zakončení Rosandiče puk v brankovišti, obrana Ridery si poradila.

Zdroj: David Hekele

Rozhodnutí tak přišlo až na konci 99. minuty. Koch nabral ještě v obranném pásmu rychlost, dostal se přes celé kluziště a střelou na přední tyč překvapil Kiviaha – 3:2. Ukončil tak třetí nejdelší zápas v historii extraligy. Východočeši z maratonského duelu odešli poraženi, naopak Vítkovice stále žijí. Ve čtvrtek se za stavu 3:2 bude hrát v ČPP aréně, duel tam začne v 17 hodin.

OHLASY TRENÉRŮ

"Prosr*li jsme si úvodní třetinu, jako kdybychom si neuvědomovali, o co hrajeme. A to ještě Klimeš chytil dvě nebo tři tutovky. Neblokovali jsme střely, spíš jsme mu clonili. Chytal skvěle, ale změna gólmana byla impulzem. Duel byl fyzicky náročný a bolel, byl to boj o každý centimetr. Díky přesilovkám jsme se dostali zpátky, v prodloužení byly velké šance na obou stranách. Výkon byl parádní a štěstí se konečně přiklonilo na naši stranu. Za práci, kterou hráči odvedli, si to ale zasloužili," radoval se kouč Vítkovic Miloš Holaň.

"Měli jsme výborný vstup do utkání, první třetina byla přesně podle plánu. Vítkovice se bohužel dostaly do zápasu přesilovkami, ve druhé třetině jsme je k tomu nakopli. Prodloužení bylo nahoru dolů, byly tam šance na obou stranách, přiklonilo se to k soupeři. My musíme odjet s hlavou nahoře a soustředit se na další duel. Motivace je jasná, hrajeme o finále play off. Hráči vědí, že to máme ve svých rukách, ale taky vědí, že to nebude jednoduché," řekl trenér Hradce Tomáš Martinec.

Vítkovice - Hradec Králové 3:2 po prodloužení



Fakta – branky a nahrávky: 38. Kotala (J. Stehlík, Gewiese), 47. Lakatoš (Mueller, Krieger), 99. Koch – 12. Kev. Klíma (Okuliar), 16. Perret (Gaspar). Rozhodčí: Šír, Stano – Špůr, Šimánek. Vyloučení: 2:6. Využití: 2:0. Diváci: 8127. Třetiny: 0:2, 1:0, 1:0 - 0:0, 1:0. Vítkovice Ridera: Klimeš (21. Stezka) – Mikuš, Grman, Koch, L. Kovář, Gewiese, J. Stehlík, Prčík – Jarůšek, Krieger, Mueller – L. Krenželok, Dej, Lakatoš – Kotala, Lindberg, Kalus – Fridrich, Chlán, Lednický. Trenér: Holaň. Mountfield Hradec Králové: Kiviaho – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík, Gaspar – Eberle, Miškář, Werek – Perret, Lalancette, Jergl – R. Pavlík, Kev. Klíma, Okuliar – Pilař, Štohanzl, Chalupa. Trenér: T. Martinec. Stav série: 2:3.