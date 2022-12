Fakta – branky a nahrávky: 56. Cingel (Lev, McCormack), 57. Zachar (Okuliar, Jank) – 11. Martschini (Cehlárik, Geisser), 59. Djoos (Leuenberger). Rozhodčí: Hunnius (Něm.), Nikolić (Rak.) – Ondráček, Svoboda. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 3012. Třetiny: 0:1, 0:0, 2:1. Mountfield Hradec Králové: Kiviaho – McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič, Piegl – Lev, Lalancette, Cingel – Okuliar, Zachar, R. Pavlík – Jergl, Kevin Klíma, Kelly Klíma – Doležal, Štohanzl, Pilař. Trenér: Tomáš Martinec. EV Zug: Genoni – Djoos, Stadler, Geisser, Nussbaumer, Schlumpf, Kreis, Allenspach, Vogel – Simion, Kovář, Hofmann – Zehnder, Senteler, Herzog – Martschini, O´Neill, Cehlárik – Abdelkader, Leuenberger, Suri. Trenér: Tangnes.

Lepší vstup do zápasu měli domácí hokejisté. Svoje náznaky však ve vedoucí gól přetavit nedokázali, naopak soupeř byl velmi efektivní, když se prosadil vlastně z ničeho. Cehlárik vyhrál v útočném pásmu vhazování pro Martschiniho, ten si jenom vylepšil střeleckou pozici a svižnou ranou pod břevno otevřel skóre zápasu. Hradec mohl vyrovnat hned vzápětí. Po pravé straně ujel Okuliar, dostal se až před Genoniho, ale svým forhendovým blafákem zkušeného gólmana nepřekonal.

Liga mistrů - čtvrtfinále, 1. zápas: Mountfield Hradec Králové - EV Zug.Zdroj: Stanislav Souček/Mountfield HK

Na začátku prostřední části si Mountfield vytvořil dvě stoprocentní šance, jenže srovnat se mu nepodařilo. Nejprve Cingel zakončoval bekhendem přečíslení dva na jednoho těsně vedle. O necelé dvě minuty později našel Kevin Klíma volného Jergla, který postupoval sám na Geniniho, ale také minul. Největší šance druhé dvacetiminutovky přišla dvě vteřiny před sirénou. Kevin Klíma vyšperkoval kombinaci domácích zadovkou na volného McCormacka, ale hradecký bek znovu ztroskotal na skvělém brankáři hostí.

V závěrečné třetině nejprve vytáhl dva těžké zákroky v oslabení Kiviaho, poté už začal svůj tlak stupňovat Mountfield. Střelu Blaina, která měla gólové parametry, dokázal chytit do lapačky Genoni. Kouzlo švýcarského gólmana prolomil Hradec necelých pět minut před koncem. Přesnou tečí se o vyrovnání na 1:1 postaral Cingel. Do varu dostal hradeckou ČPP arénu o chvíli později Zachar, který zužitkoval nahrávku od Okuliara a domácí rázem vedli. Když už to vypadalo, že si Lvi povezou do odvety vedení, Zug přispěchal s bleskovou odpovědí. V čase 58:41 se prosadil Djoos a uzavřel gólový účet prvního čtvrtfinálového střetnutí.

Hodnocení trenéra Mountfieldu HK Tomáše Martince: „Zug ukazoval kvalitu, dobře hrála především formace Honzy Kováře. Oni byli každé střídaní na ledě hrozně silní a nebezpeční. My jsme však po počátečním respektu podali skvělý výkon. Škoda naši bolesti, kterou je zakončení. Znovu jsme si vypracovali spoustu šancí, bohužel jsme dlouho nemohli dát gól, to se nám povedlo až těsně před koncem, kdy jsme dokonce skóre otočili. Pak Zug ukázal svoji sílu a vyrovnal.“