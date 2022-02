„Konečně to tam spadlo. Těžké do rozběhnutého vlaku naskočit, úplně jiné tempo než v tréninku. Snad to přijde a dostanu se do toho, abych byl platný,“ uvedl devětadvacetiletý útočník.

Olomouc jste přehráli 4:1, dlouho byl však zápas vyrovnaný, soupeř skvěle bránil.

Hrají výborně do obrany a mají svoji hru založenou na tvrdosti a soubojích. Před brankou to výborně čistí, bylo to o škaredém gólu.

Hanáci šli nejprve do vedení, jak důležité bylo, že jste dokázali rychle odpovědět?

Rozhodně moc, pak bychom se tam těžko dostávali, byl to hodně náročný duel. Klíčový moment zápasu, že jsme dokázali rychle obrátit výsledek. Je opravdu těžké překonat jejich obranu.

Co váš gól, z tribuny to vypadalo, že jste moc lehčích gólů nedal?

To jen tak vypadalo (směje se). Ne, je pravda, že mě tam Kuba Orsava parádně našel, já popravdě moc nečekal, že přihrávka projde.

Další výhra znamená, že na vedoucí Třinec stále ztrácíte dva body. Jak velkou motivací je zisk Prezidentského poháru?

Určitě je to motivace, každý ho chce vyhrát, ale to skutečné začíná až potom. Být první po základní části by bylo super, ale my se na to snažíme nekoukat, vždy se chceme dobře připravit na další zápas.

Sice vyhráváte, ale už jste neproměnili 21 přesilovek v řadě. Hodně nelichotivá bilance.

Těžko říct, proč to nejde. Máme rozhodně na čem pracovat. Přesilovky mohou později rozhodovat zápasy, je potřeba se zlepšit.

Na konci týdne vás čeká derby s Pardubicemi. Vy do něj půjdete po čtyřech výhrách.

To nic neznamená, tam jde každý od nuly. Samozřejmě je to prestižní zápas a vždy se tu o derby hodně mluví.

Stíháte sledovat i olympiádu?

Zatím jsem byl vždycky někde pryč, moc jsem toho neviděl.

Kdyby nepřišlo zranění, mohl jste tam také hrát?

Tak nepřemýšlím, stalo se a je to už jedno. Je dobře, že kluci konečně vyhráli, to důležité přijde však až teď.