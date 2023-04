Rarita, unikát. Tak by se dalo popsat počínání hradeckých střelců v samostatných nájezdech během prvního semifinálového duelu proti Vítkovicím (1:0 po s.n.). Osmdesát minut na gólmana Aleše Stezku ne a ne najít recept. Kletbu ale prolomili právě v nájezdech. Čtyři góly ze čtyř pokusů přinesly první bod v sérii i zápis do historických tabulek.

Semifinále play off hokejové extraligy - 1. zápas: HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové, 4. dubna 2023, Ostrava. Oliver Okuliar z Hradce Králové. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Ještě nikomu se to nepovedlo, až v úterý hokejistům Hradce Králové proti Vítkovicím. Východočeský celek jako první v historii play off dokázal proměnit ze čtyř pokusů všechny nájezdy. Postupně Aleše Stezku v brance Ridery překonali Jergl, Werek, McCormack a Okuliar.

„Velmi důležitý byl hned ten první gól a to, že jsme vyhrávali. Člověku to dodá trochu sebevědomí,“ řekl slovenský útočník Oliver Okuliar, který rozhodl o hradeckém vítězství. Ten Stezku překonal svižnou střelou k tyči. „Když se rozjíždíte, musíte už tušit, co chcete udělat, ale Stezka tam dobře stál, tak jsem zkusil tohle a vyšlo to,“ popsal.

Vítkovice narazily do zdi jménem Machovský. Hradec se utrhl v nájezdech a slaví

Do té doby dominovali oba gólmani, kteří za svoje záda nepustili kotouč osmdesát minut a hráči ze sebe během dlouhého večera vydali spoustu sil. „Oba týmy týden odpočívaly, takže si nemyslím, že bychom měli být unavení. Je to play off a všichni si musí sáhnout až na dno. Bude to jen o vůli, tentokrát gól nepadl, ale příště ho tam musíme nějak dotlačit,“ je si vědom Okuliar.

Už dnes (17.30) je v Ostravě na programu druhý duel. „Budeme muset ještě přidat, pokud chceme uhrát podobný výsledek. Vítkovice mají dobrého gólmana, obranu a skvělé individuality,“ hecuje dvaadvacetiletý forvard, který měl i štěstí. Trenčínský rodák totiž přiznal, že pár dnů před utkáním večeřel ve stejném podniku jako spoluhráč Kevin Klíma, který se nakazil v asijské restauraci na Velkém náměstí a léčí doma střevní problémy. „I já jsem tam byl jíst, ale nedal jsem si tu omáčku… Je to neštěstí, člověk už neví, co může sníst na hotelu na večeři. Je to pro nás ztráta i smůla, je to velmi dobrý hráč a je mi to líto," dodal Okuliar.