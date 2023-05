Na ledě neměl tak výraznou roli, ale v kabině byl pravým vůdcem. Kapitán Radek Smoleňák dovedl hokejový Hradec Králové k největšímu úspěchu v historii klubu. Mountfield vybojoval stříbrné medaile, když po krásném souboji ve finále podlehl Třinci 2:4 na zápasy.

Hradecký kapitán Radek Smoleňák s trofejí pro druhý tým extraligy. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Třinec mohl po zvládnutém šestém utkání (4:1) slavit čtvrtý extraligový titul v řadě, naopak na východočeské straně bylo vidět i přes úspěch, který se podařil udělat, obrovské zklamání. „Pocity jsou trochu smíšené, protože cítíme, že jsme na Třinec měli. Přišlo mi, že jsme měli více sil. Rozhodně to nebylo tak, že bychom čtyřikrát prohráli a ani si neťukli,“ řekl Smoleňák a dodal: „Je to těžké, v sobě to mám tak, že buď člověk vyhraje, nebo nikoho nezajímá. Pamatuju si tu euforii na zimáku, když jsme hráli doma finále Ligy mistrů. To jsem chtěl ještě jednou zažít.“

Parádní hradecký příběh končí stříbrem, zlatá nadvláda Třince pokračuje

Ve finálových bitvách se možná trochu potvrdil rozdíl ve zkušenostech. Zatímco pro mladý hradecký tým šlo o první takovou sérii, Oceláři potvrdili, že v play off to prostě umí. „Měli hrozně zkušený tým, každou sezonu hrají finále. My jsme do toho šli jako nováčci, učili se za pochodu a možná to v konečném součtu hrálo roli. Vyhráli zaslouženě, porazili výborné týmy,“ nechal se slyšet hradecký kapitán.

Mountfield přitom ani v jednom duelu nebyl horším týmem. Ukázalo se, že i hegemon posledních sezon se dá potrápit, ale doplatil na „tradiční“ bolístku. Nedokázal proměňovat šance. „Věděli jsme jak na ně. V mnoha ohledech jsme je přehrávali. Bohužel, nešikovnost dát gól, hlad po brankách nás odsoudily na druhé místo,“ uvědomoval si Smoleňák.

I přesto, že to ve finále nevyšlo, hokejisté ze soutoku Labe a Orlice připravili fanouškům krásnou sezonu. „Letos byli celou sezonu skvělí. Jezdili za námi, brali si na to volno v práci a já věřím, že jsme jim udělali aspoň trochu radost,“ uvedl na adresu příznivců Smoleňák.

Zkušený forvard si během sezony prošel dlouhým zraněním a v play off měl jinou roli než obvykle, když se pohyboval na hraně sestavy. „Ve dvaceti si člověk myslí, že ta šance přijde ještě desetkrát. Ale já teď hrál finále podruhé a bůhví, co bude dál. Moc rád bych to ještě jednou zažil. Ale rozhodně na to ještě neprdím, na to mám hokej moc rád,“ uzavřel.