Snaha se svěřencům trenéra Tomáše Martince ani v úterý nedala upřít, ale góly prostě nepřichází. Na branku spoluhráče Filipa Novotného vyslali 49 střel, ale bez úspěchu. Před brankou očividně chybí zraněný kapitán Smoleňák, který by brankářům znepříjemňoval život, ten bude však minimálně do konce kalendářního roku mimo hru.

Pro Východočechy to znamená, že si musí poradit i bez něj. Nastartovat by je snad mohl extrémně těžký víkend, během kterého se nejprve představí v O2 aréně proti Spartě, v nedělí přivítají v derby Pardubice. „V extralize jsou všechny týmy silné a je jedno proti komu budeme hrát, my se musíme zaměřit na sebe,“ má jasno zkušený útočník Lev.

V Olomouci ani doma proti Mladé Boleslavi jste nedokázali vstřelit branku. Střelecky se hodně trápíte…

Je to bída. Dva zápasy po sobě nedáme gól. Předtím jsme dali pouze jeden. Víme o tom, že tam je náš kámen úrazu. Nezbývá nic jiného než pracovat a zase pracovat. Když ty góly nedáváme, tak je prostě nesmíme ani dostávat.

Hradec střelecké prokletí nezlomil ani s Mladou Boleslaví. Krize se prohlubuje

Vy jste nejproduktivnějším hráčem týmu, ale deka teď padla asi na všechny. Jak se z toho dostat?

O tom to úplně není. My potřebujeme nějaké špinavé góly, ale nejsme před brankou. Kdybychom tam byli, dávat je budeme. Musíme si to vyžrat až do dna a zlomit to nějakým ošklivým gólem, protože hezké teď rozhodně dávat nebudeme. V pátek musíme mít tlak kolem brány. Je to pořád stejné a opakuje se to, ale nic nového v hokeji už nevymyslíme.

V Lize mistrů vám to jde, branky padají, zápasy končí divokými výsledky. V čem je to doma jiné?

Evropské týmy hrají trošku jiný hokej, navíc nás neznají, což je určitě výhoda. Když proti sobě hrajete deset let všichni dokola, tak to má každý nakoukaný. Proto je to pro nás mnohem těžší v extralize.

Hradečtí hokejisté Filipa Novotného nepřekonali.Zdroj: Stanislav Souček/Mountfield HK

Téměř v každém zápase soupeře přestřílíte, ale góly nepřicházejí.

Je to složité. Jedeme v zápase dvakrát sami na branku, v obou případech nám puk uteče, že ani nezakončíme. Na každém to leží, ale je to sport. V něm to tak někdy prostě je. My musíme ukázat, že nejsme slabí, ale naopak jsme mentálně silní. Loni nám možná uškodilo, že jsme si neprošli žádnou krizí a projeli jsme základní částí jako nůž máslem. Letos v krizi jsme a nezbývá nám, než se odrazit a jít postupně nahoru.

Co by vás z té krize mělo dostat?

Jak už jsem říkal, je to ten špinavý gól, který se nám podaří vstřelit. Trefit se do kalhot, od holení. Všem by něco podobného nalilo energii do žil, protože věřím, že prvním gólem se to hodně zlepší a přijde i ten potřebný klid.

Je to největší krize za vašeho působení v Hradci?

Hned první sezona tady nebyla vůbec růžová. Byla hodně podobná. V Lize mistrů jsme došli až do finále, ale v extralize to moc nešlo. Přijde mi to jako přes kopírák.

V pátek se představíte na ledě pražské Sparty. Mohlo by pomoct, že budete hrát venku?

Nevím, myslím si, že je úplně jedno, jestli hrajeme doma nebo venku. Hokej hrajeme pořád stejný a že by nás něco svazovalo, o tom jsme se vůbec nebavili a nepřipouštíme si to.

Jak vám osobně se hraje v O2 aréně?

Je tam vždycky dobrá atmosféra. Na Spartu chodí hodně lidí. Doufám, že přijdou a my předvedeme dobrý hokej a hlavně si odvezeme body.