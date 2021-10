„Minimálně půlku zápasu jsme byli jasně lepším mužstvem, ale bohužel nedáváme góly, což nás už pár zápasů trápí. Ve třetí třetiny byl soupeř o kousek lepší a šlo to do prodloužení. V nájezdech se bohužel opět projevilo naše trápení v koncovce," řekl zklamaný sparťanský asistent Jaroslav Hlinka.

Mountfield tak šel do svého druhého prodloužení v sezoně a dosáhl stejného výsledku jako ve Zlíně. Hra tři na tři ještě nerozhodla a v následných nájezdech strhl vítězství na stranu Hradce Jakub Lev.

Klíma byl také v 52. minutě u vyrovnání, kdy po jeho přihrávce vypálil Aleš Jergl a puk propadl do sítě.

„Přijeli jsme s nějakým plánem a zhroutil se nám hned první střídání. Katastrofální vstup do utkání zapříčinil, že Sparta byla dvě třetiny jednoznačně lepší. Vytvořila si spoustu šancí a můžeme děkovat jen Štěpánu Lukešovi, že to bylo jen 0:2 a zápas nebyl rozhodnutý," přiznal hradecký trenér Tomáš Martinec.

