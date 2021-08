Hradečtí trenéři v čele s Tomášem Martincem využili úvodní zápas k vyzkoušení mladých hokejistů. V brance nastoupil debutant Jakub Tichý a šanci zaujmout mělo i sedm dalších hráčů. Z letních posil se v sestavě objevili Slovák Patrik Lamper a exsparťan Petr Kalina.

Kolín – Hradec Králové 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). Branky a nahrávky: 17. D. Sklenář (Svoboda, Müller), 55. Šafránek (Čáp) – 40. Kašpar (Poppel, Šalda). Kolín: Sajdl – Čáp, Kukla, Váchal, Čížek, Piegl, Müller, Jelínek, Zdeněk – Jirásek, Šafránek, Jankovský – Krejčík, Morong, J. Sklenář – D. Sklenář, Štohanzl, Svoboda – Zumr, Semirád, Petržilka. Hradec: Tichý – Gaspar, Kalina, Klodner, Šalda, Naar, Pelda – Kelly Klíma, Pilař, Kevin Klíma – Lamper, Kašpar, Matěj Beneš – J. Dvořák, Síla, Poppel.

Ze stěžejních hráčů byla složena pouze první formace - kapitán Radek Pilař měl na křídlech dvojčata Kevina a Kellyho Klímu. Naopak v dresu Kolína se objevila řada hokejistů z hradeckého klubu.

A jeden z nich - útočník Dominik Sklenář - také dostal v závěru první třetiny Kolín do vedení. Vteřinu před koncem druhé části vyrovnal Jaroslav Kašpar, jenž se trefil poprvé za Mountfield. Jenže ve třetí třetině se prosadil David Šafránek a branka muže, který dříve také oblékl hradecký dres, byla nakonec vítězná.

„Zápasy proti farmě jsou vždycky těžké. Měli jsme opravdu hodně ořezanou sestavu, chtěli jsme dát prostor mladým klukům, aby se o to porvali. Myslím, že utkání splnilo účel. Neberme to tak, že jsme prohráli. Přesto pro naše mladé hráče je to zároveň vztyčený ukazovák, že musí ještě přidat a víc na sobě pracovat," hodnotil utkání hradecký asistent Ladislav Čihák.

Více čekal od první útočné formace, a to hlavně v přesilovkách. „Přestože jsme se jim věnovali jen jeden trénink, tak zkušení hráči v přesilovkách – Pilka a Klímovci – to musí rozhodnout. Musí to vzít víc na sebe a musíme si v nich pomoct,“ uvedl kouč.

I přes porážku viděl také pozitiva. „Takové zápasy jsou přínosné pro hráče i pro nás trenéry, ukáže nám to spoustu věcí, můžeme s tím pracovat. Jsem rád, že se i Kolín takhle prezentoval, kluci to odmakali. Je to fajn i pro jejich sebevědomí. Vědí, že když budou dál takhle pracovat, tak mohou první ligu udržet," dodal Čihák

Další přípravné utkání Hradečtí sehrají v úterý 10. srpna doma proti Olomouci (17).