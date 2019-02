Během pěti dnů dokázali vyhrát třikrát mimo svůj stadion - a pokaždé v základní hrací době. Získali tedy plný počet devíti bodů. Po triumfech v Olomouci a v pátek v Třinci ovládli v neděli duel v Karlových Varech. Na západě Čech rozhodli o svém vítězství hned v první třetině a pevně se usadili na třetím místě tabulky.

Poražený týdne v kraji: Ambiciózní Vrchlabí padlo na ledě Trutnova

Chtějí do první ligy, jeden velký test jim ale nevyšel už v základní části sezony. Vrchlabští hokejisté ze čtyř prestižních derby se sousedním Trutnovem třikrát prohráli. Naposledy v sobotu, kdy odvěkému rivalovi podlehli 2:4 na jeho ledě. Shodou okolností však porážka horalům až tak vadit nemusela. Po utkání se totiž dozvěděli výsledek konkurenta v boji o první příčku v tabulce. Porážka Jablonce na královédvorském ledě (3:2) Východočechům s předstihem zajistila vítězství v základní části druholigové skupiny Střed.

Komentář Jiřího Fejgla: Buď připraven! Pavelka je

O Vánocích měl hody. Nejen ty stolovnické, ale také brankářské. Hradecký gólman Jaroslav Pavelka se v té době usadil pevně v sestavě hokejového Mountfieldu a ukazoval, že by mohl být tím pravým mužem, který povede ambiciozní klubu i v ošidném play off.



Ale člověk míní a osud mění. Po pár týdnech zase seděl opakovaně pod dekou, koukal, jak se mezi tyčemi ohání Američan Brandon Maxwell. Pavelka byl naštvaný, což se ukázalo i v rozhovoru pro Hradecký deník před reprezentační pauzou. „Jako odchovanec asi musím mít větší trpělivost,“ hořekoval po čtyřech duelech na lavičce.



Jenže po přestávce, během níž národní mužstvo vyhrálo turnaj ve Švédsku, to vzal za správný konec. Žádné nářky, blbá nálada, uraženost. Dostal šanci, druhou, třetí. Najednou z toho byly tři výhry na ledě soupeřů.



Pavelka zachytal a ukázal, jak se má chovat profík. Být připraven, to je heslo, kterým se musí řídit. On to zvládl. Potlesk!