Vrchlabští hokejisté v druholigovém krajském derby potvrdili roli favorita a rivala z Hronova přehráli výsledkem 4:2. Zatímco úvodní a závěrečnou třetinu domácí před více než sedmi stovkami diváků vyhráli 2:0, prostřední část stejným skóre ovládli hosté.

Tomáš Bláha potvrdil skvělou formu z posledních utkání a také proti Hronovu na něj byl ve sbírání kanadských bodů spoleh. Dvě branky sám vstřelil, při dalších dvou gólech asistoval. | Foto: Anton Martinec

Středeční podvečer nabídl v rámci 14. kola druholigové skupiny Západ východočeské derby, v němž favorizované Vrchlabí hostilo soupeře z Hronova. Úvodní minuty patřily domácím, v prostřední části Wikov nečekaně skóre vyrovnal, aby nakonec o vítězství Stadionu rozhodla závěrečná dvacetiminutovka.

Hrdinou utkání byl domácí útočník Tomáš Bláha, jenž na startu třetí periody vsítil vítěznou branku a v zápase zaznamenal čtyři kanadské body (2+2). Vítězný návrat na pozici hlavního kouče si po odchodu Tomáše Jirků do pardubického Dynama odbyl Petr Hlaváč.

II. liga, skupina Západ – 14. kolo

Vrchlabí – Hronov 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)

Domácí šli do zápasu v roli jasného favorita, už po necelé půlminutě ale přišel první problém, když za držení putoval na trestnou lavici Bláha. Vrchlabští úvodní oslabení hravě ustáli a v polovině 5. minuty šli sami do vedení. Byl to právě Bláha, kdo si zpoza branky dokroužil až do střelecké pozice, ránu od modré mu zblokovala obrana, pouze však k Chrtkovi, jenž pak posunul puk zcela volnému Kastnerovi, který si před Pittrem věděl rady 1:0.

V deváté minutě se první početní výhoda naskytla Stadionu. Urban ani Moník si na Pittra nepřišli, na startu 14. minuty však soupeři ujela dvojice Kastner – Bláha a druhý jmenovaný po blafáku zvyšoval na dvoubrankový rozdíl.

V té době si leckterý domácí fanoušek maloval pohodový zbytek zápasu, opak byl ale pravdou. Prvním varováním byla obrovská příležitost Popitiče, jenž svou střelu v 17. minutě namířil pouze do náručí připraveného Červinky. Stejný hráč zahrozil také v nástupu do druhé třetiny, tentokrát ale mířil mimo tyče.

Domácí si ale varování k srdci nevzali. Na začátku 25. minuty se Wikov usadil v útočném pásmu a obléhání vrchlabské branky zakončil kontaktní brankou Lederer. Vrátit domácím klid mohli Chrtek s kapitánem Urbanem, dobře chytající Pittr byl však pokaždé na svém místě.

Jako blesk z čistého nebe pak přišla povedená akce Hronovských a po pobídce Murtazina utišil vrchlabské publikum vyrovnávací trefou Vrtek – 2:2.

Fanoušci HC Stadion VrchlabíZdroj: Anton MartinecO druhé přestávce jistě v obou hráčských kabinách panovaly odlišné nálady, vstup do závěrečné periody se ale o mnoho lépe vydařil domácím. Hned v první minutě totiž z levého kruhu pálil Urban, puk se šťastně od mantinelu odrazil před branku a tam už jej pohotový Bláha usměrnil za záda bezmocného Pittra. Domácí pak přežili dvě velké šance Hájka s Popitičem a v přesilovce přidal pojišťovací gól po přihrávce Bláhy důrazný Tatar.

Závěrečné minuty utkání patřily brankáři Červinkovi, jenž dvěma skvělými zákroky nedovolil hostům přiblížit se na rozdíl jediné trefy, výhru 4:2 si pak už horalé uhráli i při soupeřově power-play. Hronov zapsal jubilejní desátou porážku v řadě, výkonem v derby ale mladý tým nezklamal a v dalších duelech se má rozhodně od čeho odrazit.

Fakta – branky a nahrávky: 5. Kastner (Chrtek, T. Bláha), 14. T. Bláha (Kastner), 41. T. Bláha (P. Urban), 54. Tatar (T. Bláha, Krsek) – 25. Lederer (Vrtek, Táborský), 35. Vrtek (Murtazin). Rozhodčí: Veinfurter – Hájková, Jiruška. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. Diváci: 722.

HC Stadion Vrchlabí: Červinka (Vacek) – Abraham, D. Sýkora, Hladík, Bendík, J. Kynčl, Kerekanič, Perička – Chrtek, Kastner, T. Bláha – Tatar, P. Urban, Moník – A. Jirků, M. Kozák, A. Cerman – Krsek, R. Šlaicher, D. Chalupa. HC Wikov Hronov: Pittr (Kubeček) – Táborský, Jass, Babrusev, D. Voňka, Cestr, Pavelka, Kopecký, Ondruš – Murtazin, Šedivý, Vrtek – Popitič, M. Hájek I, Kirillov – Vaňkovský, Matouš, Lederer – Řezáč, Voděracký, Przybyla.

Další výsledky 14. kola: Chomutov – Tábor 2:3, Příbram – Písek 3:1, Letňany – Kralupy nad Vltavou 2:1, Cheb – Mostečtí Lvi 1:5, Benátky nad Jizerou – Ústí nad Labem 3:6, Kobra Praha – Řisuty 4:3 po prodloužení.

Program 15. kola – sobota 15.00: Mostečtí Lvi – Hronov. 17.00: Příbram – Benátky nad Jizerou. 18.00: Tábor – Letňany, Řisuty – Děčín, Cheb – Kralupy nad Vltavou. 19.00: Kobra Praha – Ústí nad Labem. Pondělí 17.30: Chomutov – Vrchlabí.