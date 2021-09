„Víme, že Olomouc letos hraje skvělý hokej, proto jsme se připravovali na těžký zápas. My jsme si utkání udělali sami ještě těžší. Slušně jsme odehráli jen první třetinu, která se jako jediná většinu času hrála pět na pět. Udělali jsme v ní dvě chyby a dostali jsme dva góly, ale náš hokej snesl přísnější měřítko," uvedl hradecký trenér Tomáš Martinec.

V té době zkušený hokejista dostal Olomouc do vedení 2:1. Před ním gólově zápas otevřel po dvou minutách hry hradecký obránce Jérémie Blain střelou z mezikruží. Následně vyrovnal tvrdou ránou zprava Tomáš Dujsík. Ještě do konce první třetiny ovšem na Krejčího gól reagoval pohotovou tečí Lukáš Cingel.

A měl pravdu. Letní superposile Hanáků stačila na gól čtvrthodina, aby vstřelil šestý gól v pátém zápase. K pětatřicetiletému útočníkovi se odrazil před brankou puk a v tomhle se vítěz Stanley Cupu z roku 2011 nemýlí, trefil se přesně do horního rohu.

HVĚZDA SE PROSADILA. Útočník Olomouce David Krejčí vstřelil Hradci gól už po 15 minutách, ale nestačilo to. Z vítězství se radoval Mountfield. | Foto: Deník/Jan Pořízek

