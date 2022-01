Indiáni se vrhli na soupeře jako na stádo bizonů… Jenže náčelník pardubické svatyně Klouček neměl pro jejich choutky pochopení. V první minutě vychytal Blomstranda. V další šanci pak zhypnotizoval Merta, který máchl hokejkou do prázdna. Na druhé straně se snažil marně procpat puk do sítě Kousal. Agilní Blomstrand orazítkoval tyč. Když už se chystala poprvé do akce rolba, předložil Bulíř kotouč najíždějícímu Přikrylovi, který jen nastavil hůl.

Zkraje druhé části mohli rychle vyrovnat Poulíček s Heclem. Svoboda obě situace ustál. Naopak jeho protějšek nezkrotil Bulířovu nečekanou střelu a Plzeň se znovu ve skóre vzdálila. V závěru prostředního dějství Klouček znovu a hned dvakrát poklepal brankářkou na tyče jako poděkovaní, že neinkasoval potřetí. Do toho ještě zmařil únik Suchého.

Dynamu se naopak povedl gól ze šatny. Po kanadské fúzi snížil Camara. Večírek javorového listu pokračoval. Jen Robertson se proměnil z nahrávače ve střelce. Další z velkých obratů dokonal Cienciala tečí Košťálkovy střely. Jenže domácí stačili odpovědět stejnou mincí, když na Kloučka nahazoval Kaňák.

V prodloužení završil kanadskou party Camara.

Plzeň - Pardubice 3:4 po prodloužení

Fakta – branky a nahrávky: 20. F. Přikryl (Bulíř), 25. Bulíř (F. Suchý), 57. L. Kaňák – 41. Camara (D. Robertson, R. Kousal), 46. D. Robertson (Blümel), 51. Cienciala (Košťálek), 63. Camara. Rozhodčí: Hejduk, Svoboda – Komárek, Šimánek. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 1000 (omez. počet). Třetiny: 1:0, 1:0, ?:0. HC Škoda Plzeň: Miroslav Svoboda – L. Kaňák, Čerešňák, Graňák, J. Holý, Budík, J. Kindl, Kremláček – Blomstrand, Kodýtek, Schleiss – F. Suchý, Bulíř, F. Přikryl – Dzierkals, Mertl, M. Lang – M. Marcel, G. Thorell, J. Dufek. HC Dynamo Pardubice: Klouček – J. Mikuš, J. Zdráhal, D. Robertson, Košťálek, O. Vála, Sergijenko, Kaštánek – Hecl, Poulíček, Blümel – R. Kousal, A. Musil, Camara – Paulovič, O. Roman, Cienciala – T. Urban, Anděl, O. Rohlík.