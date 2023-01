Individuální paráda Bláhy v oslabení, střelecký návrat Krska. Play off potvrzeno

Tenhle zápas se vrchlabským fanouškům musel líbit. Stačí si připomenout vstřelené branky a hráčské příběhy. Tak například: fantastická akce Tomáše Bláhy v oslabení, do toho premiérová treda Davida Sýkora při návratu do vrchlabského dresu a ještě gól Filipa Krska vracejícího se do sestavy po delším zranění. A bonus? Co třeba potvrzení účasti ve vyřazovacích bojích!

Vrchlabští hokejisté vyhráli jak poslední zápas loňského roku doma s Příbrami (3:1), tak vstupní zápas do nového roku proti Děčínu (5:1). | Foto: Anton Martinec

Bez zraněného kapitána Patrika Urbana, bez pracovně vytíženého Jana Hlaváče, zato s navrátilcem Davidem Sýkorou, odchovancem pražské Sparty. Tím, který v Krkonoších působil v loňské sezoně a coby hráč pardubického Dynama se po zranění přišel do druhé ligy rozehrát. Přesně s takovými změnami v sestavě šli hokejisté Vrchlabí do důležitého zápasu s Děčínem. Přikováni na dno. Hronovští velkolepý obrat nedotáhli, radují se Buldoci z Řisut Horalé prahli po vítězství možná i více než kdy jindy, tříbodový zisk jim totiž mohl s předstihem zajistit účast v play off. To bude mít po základní části v kapse osmička nejlepších mužstev, která si následně zahraje o co nejlepší umístění v nadstavbové skupině A. V béčku pak bude další osmička usilovat o zbývající místenky ve vyřazovacích bojích. II. liga, skupina Západ – 28. kolo HC Stadion Vrchlabí – HC Děčín 5:1 Horalé v listopadu vyhráli na děčínském ledě 6:3, třikrát přitom v utkání o gól prohrávali. V odvetě ale jako by podobný průběh připustit nehodlali. Domácí se totiž do soupeře od začátku zakousli. Už po půlminutě minul zařízení ve velké šanci Bláha, po něm se neprosadili Šlaicher, novic Sýkora a Moníka zastavila tyč. Dvougólový Tomáš BláhaZdroj: Anton MartinecTrest mohl přijít v podobě první hry v početní nevýhodě, na jejím konci si ale vzal slovo vrchlabský tahoun poslední doby Bláha a parádní individuální akcí zakončenou blafákem vykoupal jak celou hostující obranu, tak gólmana Skokana – 1:0. Stejný hráč se trefil také v šesté minutě prostřední části hry a v čase 30:52 zvyšoval už na 3:0 Šlaicher, jenž prokázal důraz v brankovišti. Chvíli před tím vychytal staršího z bratrů Nezbedů Vacek, ve 35. minutě už byl však strážce domácí branky krátký na zakončení Tůmy. Ještě než se tak stalo, odjížděl na střídačku s bolavou grimasou dosavadní hrdina zápasu Bláha, už na konci 38. minuty dal ale druhou asistencí při brance Sýkory jasně najevo, že je pro zbytek utkání v pořádku. Mimochodem celá akce byla perfektní a na jejím konci Krsek vracel zadovkou puk zmiňovanému novicovi v sestavě Stadionu, jenž mířil do poloodkryté branky. Krsek po zranění hlásí návrat. Chce dál střílet góly a už dnes porazit Medvědy Góly mohly padat také v závěrečné části, na místě však byli oba brankáři. Až na 57. minutu, ve které dal na svá střelecká kouzla před zraněním vzpomenout Filip Krsek a krásnou trefou oslavil návrat do sestavy. Fakta – branky a nahrávky: 13. Bláha (Sýkora), 26. Bláha (Chalupa, Kerekanič), 31. Šlaicher (Cerman), 38. Sýkora (Krsek, Bláha), 57. Krsek (Sýkora) – 35. D. Tůma. Rozhodčí: Bernat – Jiruška, Hofman. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 656. Třetiny: 1:0, 3:1, 1:0. HC Stadion Vrchlabí: Vacek (Krinwald) – P. Fiala, Bendík, Duran, J. Kynčl, P. Horáček, D. Sýkora, Kerekanič – D. Chalupa, Chrtek, T. Bláha – Krsek, M. Kozák, Jakub Tatar – F. Moník, Šlaicher, A. Jirků – A. Cerman. Trenér: Tomáš Jirků. HC Děčín: Skokan (Lavinger) – Loukota (C), Kaltenböck, Charvát, Mikulec, Černohorský, Brož, Kučera – Macek, Pšenička, T. Nezbeda, Hruška, D. Tůma, L. Nezbeda, J. Tůma, Nowák. Trenér: Tomáš Mareš. Další výsledky 28. kola: Jablonec nad Nisou – Letňany 2:8, Příbram – Mostečtí Lvi 3:5, Cheb – Tábor 1:2 po prodloužení, Chomutov – Písek 6:2, Ústí nad Labem – Benátky nad Jizerou 4:2, Kobra Praha – Klatovy 4:1, Hronov – Řisuty 4:6. Tabulka skupiny ZápadZdroj: denik.cz Program 29. kola – sobota 15.00: Benátky nad Jizerou – Cheb. 16.00: Ústí nad Labem – Příbram. 17.00: Hronov – Chomutov, Letňany – Klatovy. 18.00: Vrchlabí – Mostečtí Lvi, Děčín – Tábor, Řisuty – Kobra Praha, Jablonec nad Nisou – Písek. Zbývající program HCV v nadstavbě

