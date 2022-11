Fakta – branky a nahrávky: 25. A. Musil (Vála), 59. Říčka (T. Zohorna), 60. A. Musil (Radil, Říčka), rozh. nájezd T. Zohorna – 11. Flek (Horký), 27. Horký (Holík, Kundrátek), 29. Flek (Holík, Horký). Rozhodčí: Jeřábek, Pilný. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 10 194 (vyprodáno). Třetiny: 0:1, 1:2, 2:0 – 1:0. HC Dynamo Pardubice: Frodl – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Bučko, Hrádek – R. Kousal, T. Zohorna, Radil – Cienciala, Poulíček, Paulovič – Říčka, A. Musil, Matýs – Rouha, Rákos, Koffer. HC Kometa Brno: Čiliak – Ščotka, Kundrátek, Hrbas, Kučeřík, Gulaši, R. Černý, Němec – Flek, Holík, Horký – Zaťovič, Zbořil, Koblížek – Strömberg, Vincour, Šalé – Süss, Kratochvíl.

V prvních deseti minutách se oba celky oťukávaly. Lépe řečeno ostřelovaly brány soupeře. První příležitost ke změně skóre měl Čerešnák, ale jeho nečekanou střelu Čiliak na poslední chvíli zmrazil. Jak už to bývá, udeřilo se na druhé straně. Horký vysunul do úniku Fleka, rychlonožka pláchla obraně a Frodl se jen smutně otočil za kotoučem. Domácí mohli okamžitě odpovědět. Adam Musil vystihl rozehrávku beků, jenže kličku do bekhendu nezrealizoval podle svých představ a následnou střelu Čiliak hravě lapil. Navýšit brněnské vedení mohl Němec, který po přihrávce Vincoura neprocedil Frodlovy betony. V závěru první třetiny se pokusili umazat nulu na pardubickém kontě bratři Musilové. David vypálil, Adam tečoval, radost však pokazil Čiliak.

Do druhé části vstoupila Kometa vyloženou šancí. Po chybě obrany Dynama se řítil Šalé sám na Frodla, který mu se stoickým klidem překazil blafák do forhendu. Nedáš – dostaneš. Vála štiplavou ranou vybídl brněnského gólmana k zákroku. Ten ale vyrazil puk jen k Adamu Musilovi, který naplnil rčení: Do třetice všeho dobrého. Domácí radost netrvala ani dvě minuty. Po příležitostech Kundrátka a Holíka znovu převážil misky vah na stranu svého týmu Horký. Hosté se rozhodli tít do živého. Domácí obrana vyrobila další kiks a přečíslení dva na jednoho vyřešili gólově nahrávající Holík a přesně mířící Flek.

V závěrečné části se Brno zaměřilo na bránění náskoku a Pardubice dlouho marně bušily do zavřených vrat. Když už nějaká střela prošla, Čiliak byl vždy na místě. Jako v případě obránců Dvořáka i Čerešňáka. Domácí se odhodlali k dlouhé hře bez brankáře. Slovenský reprezentant si nepřišel na svého krajana ani v power play. Jiskřičku naděje zažehl Říčka minutu před koncem a v čase 19:37 vyrovnal Adam Musil.

Prodloužení rozhodnutí nepřineslo, ale blíž k bodu na víc měli hosté. Čerešňák však byl proti. Penaltová loterie se proměnila v přehlídku šikovnosti pardubických nájezdníků. Čiliaka totiž překonali Poulíček, Kousal, Zohorna a Cienciala. Za Brno se trefili „pouze“ Zbořil a Holík.