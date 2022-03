Pardubičtí v utkání čtyřikrát orazítkovali tyč (třikrát v závěrečné třetině při vedení 2:1). A v závěrečné minutě stáli při domácích všichni hokejoví svatí. Čtyřicet jedna vteřin před koncem, při power play, Motor vyrovnal. Percy napálil Hanzla, tomu spadl puk pod nohy a stál před ním jen gólman.

„Percy si tam stáhl jednoho našeho hráče, odrazil se to k jeho spoluhráči a on střílel v podstatě do prázdné brány. Šťastný gól,“ krčil rameny autor druhé pardubické branky Robert Říčka.

To ale byl ještě slabý odvar. Devět vteřin před koncem Pech zpoza brankové čáry nahodil puk na Frodla a od něj se jedinou možnou skulinkou odrazil do sítě. Kdyby to znovu zkoušel desetkrát, tak se mu to už nepovede.

„Byli jsme opařeni po tom vyrovnávacím gólu. Hned nás zmáčkli a spadlo jim to tam. Ani nevím, kudy to tam Dominikovi mohlo propadnout,“ kroutil hlavou.

Fortuna (ne)byla doma

Skoro ironicky až vyznívá nápis sponzora, který nosí „Dynamáci“ na dresu. .

„Samozřejmě, že se mi to hodnotí těžko. Celý zápas jsme byli lepší. Vytvořili jsme si mraky šancí. Udělali jsme asi dvě chyby a dostali tři góly. Kluci odmakali celý zápas a já jim nemám prakticky co vytknout,“ pronesl smutně trenér Richard Král.

Jeho hodnocení se stalo terčem kritiky na sociálních sítích klubu. Neoprávněně. Jeho svěřenci podali výkon na hranici svých možností. Kdyby je měl kritizovat, co by pak říkal při špatné hře.

Jedna kaňka by se přeci jenom na jejich výkonech ve čtvrtfinále našla. Přesilové hry. Ze dvanácti nabídnutých šancí, využili jedinou.

Čtvrtfinálová série se stěhuje do Pardubic za stavu 2:0 pro České Budějovice.

„Budějky hrály dvakrát doma, splnily roli favorita. Teď je míček na naší straně. Máme výhodu domácího prostředí, kterou se budeme snažit využít a sérii vyrovnat,“ nepřemýšlí o ničem jiném Robert Říčka.

