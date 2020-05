Už v příštím týdnu by o všem mohlo být jasno. Vrchlabský oddíl na svých internetových stránkách zveřejnil zprávu, že právě příští týden bude tím posledním, kdy mezi sebou fanoušci budou moci vést diskuze o tom, kde by rádi svůj tým v příštím ročníku viděli.

„Vedení klubu intenzivně jedná a zvažuje všechny možné varianty pro sezonu 2020/2021. Konečný verdikt, o kterém Vás budeme okamžitě informovat, by měl padnout v průběhu příštího týdne. Děkujeme tímto všem fanouškům za podporu a pochopení.“

Není jistě náhodou, že se tato zpráva objevila jen krátce po tom, co byl jeden z důležitých partnerů klubu Petr Dědek označen za nejpravděpodobnějšího nového majitele extraligového Dynama Pardubice. Jaký vliv tato zpráva bude mít na podání vrchlabské přihlášky do Chance ligy, to ukáží již následující dny.

Začátek měsíce května by měl být směrodatný také pro hokejisty Dvora Králové nad Labem. Majitel klubu Vasil Teodoridis připomněl hlavně fakt, že bude náročné zajištění ne zrovna levné II. ligy po finanční stránce.

„Upřímně, nejen v našem městě nebude snadné dál pokračovat s ledním hokejem. Vůbec nedokážu odhadnout, jak to po skočení této krize dopadne. Jak moc nejen dvorský hokej zasáhne. Momentálně se může stát i to, že se ve Dvoře Králové nad Labem nebude hrát ani krajská liga. Hokejové město by tak bylo bez hokeje,“ řekl mimo jiné Teodoridis.

To v Trutnově a Nové Pace mohou být hokejoví příznivci v klidu. Představitelé obou klubů je dopředu ubezpečili, že třetí nejvyšší soutěž budou hrát i v dalším období.

„Co se týče další sezony, tak oproti jiným týmům je u nás jistota a můžu s klidem říct, že budeme pokračovat ve druhé lize. Za stejných podmínek, jako tomu bylo v uplynulých letech. Máme připraveny 2-3 nové projekty, které budeme postupně chtít realizovat, takže se máme všichni určitě na co těšit,“ pronesl například sportovní manažer HC BAK Trutnov Ondřej Poul.

Ve hře byla teoreticky i možnost, že by v novém ročníku II. ligy hrál půltucet mužstev z Královéhradeckého kraje. Právo postupu si totiž v krajských soutěžích vybojovaly Nový Bydžov a Jičín. Oba kluby se ho ale zřekly.