I přes brzké opuštění vyřazovacích bojů byla sezona pod Krkonošemi hodnocena jako úspěšná a potvrdit to měla i slova sportovního manažera klubu Jiřího Jakubce (48), s nímž se za ročníkem 2020/2021 ohlédl Krkonošský deník.

Další sezona vrchlabského hokeje je minulostí. Jak na ni všeobecně (nemysleme jen na áčko) bude váš klub vzpomínat?

Vzhledem k celospolečenské situaci s epidemií to byl velice specifický ročník. Na jaře jsme se rozhodli přihlásit A tým do Chance ligy. Alespoň v této kategorii jsme tak odehráli celou, byť velice zvláštní sezonu. Jak už jsem mnohokrát zmiňoval, největším zklamáním byla nepřítomnost diváků a našich fanoušků na všech stadionech. Kdybychom zůstali ve druhé lize, tak již od prosince by byl na našem stadionu rozpuštěný led.

Ještě hůř dopadl kvůli covidu mládežnický hokej.

Je to tak. Nejvíce celá situace zasáhla veškerý mládežnický sport včetně všech našich dětí. Tuto situaci vnímám jako velice kritickou nejenom směrem k hokeji a našemu klubu, ale zejména k celkovému vývoji naší mládeže. Většina pohybových aktivit dětí je spojená s organizovanými aktivitami a ty jsou víceméně již více než rok zakázané. Myslím, že ty dopady budou obrovské a dlouhodobé. Velice mě mrzí, že se nad tím nikdo ze zodpovědných představitelů nezamýšlí s takto dlouhodobým výhledem.

Zaměřme se na prvoligový A tým. Jeho předsezonní ambice byly naplněny, spíš ještě daleko překonány. Berete to stejně?

Určitě. Úplně přesně jsme nevěděli, co nás v Chance lize čeká a kdyby nám někdo před sezonou předpovídal, že přijde takovýto průběh, měli bychom ho za blázna. Již při skládání týmu jsme věděli, že nebudeme hrát druhé housle, ale že budeme schopni dlouhodobě okupovat čelní příčky tabulky, s tím jsme nepočítali.

Ve Vrchlabí se povedlo namíchat velmi dobrou skladbu mužstva. Zazněla už i pochvala přímo na vaši osobu, která plní roli sportovního manažera. Co vy na to?

Tu pochvalu jsem nikde nečetl ani neslyšel (usmívá se). Já to takto nikdy nevnímal. Sám sebe považuji za týmového hráče a proto se rád obklopuji lidmi, se kterými si rozumím a baví mě s nimi pracovat. Řešení situací se potom snažíme dělat ve vzájemné shodě.

Na skladbě kádru jste ale měl výrazný podíl.

Tým můžete skládat, jak chcete a kolikrát to na papíře vypadá výborně, ale realita v kabině a na hřišti je jiná. Letos to kluci v kabině i na hřišti zvládli fantasticky a všichni jsme si to užívali. Za to jim patří ještě jednou velký dík. Nejdůležitější roli v tom má určitě majitel našeho klubu pan Cerman. Je to bývalý hráč, který má velký cit pro hokej a umí udělat mnoho moudrých rozhodnutí. V klubu se tak dlouhodobě utváří a udržuje atmosféra velké důvěry a vzájemného respektu.

Tak jako tak, díky spolupráci s Pardubicemi, byl váš kádr oproti jiným specifický. Hemžili se v něm hráči, kteří si účast v I. lize vybojovali, nové zkušené posily, ale hlavně mladíci z kádru Dynama. Jak tenhle mix fungoval v kabině?

Asi neřeknu žádnou novinku, když za klíčovou roli v týmu označím pozici těch starších a zkušenějších hráčů. Oni udávají charakter celého mužstva a mladší kluci se svezou na té vlně, jakou udají tito hráči.

V základní části Vrchlabí skončilo na vynikající čtvrté příčce, když po několik týdnů soutěž dokonce vedlo. Nováček si tak zajistil právo účasti přímo ve čtvrtfinále play off. Tam narazil na Vsetín a po úvodním vítězství 4:3 v prodloužení následovaly tři porážky. V pátém utkání předvedli horalé suverénně nejlepší výkon a výhrou 6:2 vrátili atraktivní sérii na Lapač. Tam v přímém přenosu ČT sport Baďoučkovi svěřenci dlouho soupeře trápili. Drama se protáhlo až do druhého (!) prodloužení, v něm ale byli šťastnější domácí a nováčkovi soutěže gólem na 3:2 ukončili už tak bezvadnou a úspěšnou sezonu.

Správná chemie týmu byla úkolem pro trenérský tandem Baďouček – Malinský. Našel byste na jejich spolupráci jakýkoliv menší problém či krizi během dlouhé sezony?

To byste se asi musel zeptat jich. Z mé pozice fungovali výborně a já tam žádné zásadní rozpory nenašel. Každý měl svoji roli a fungovalo to velmi dobře.

Když mluvíme o mladých pardubických nadějích, vybaví se vzpomínka na Lukáše Radila či Roberta Kousala, kteří si u vás touto zkušeností před lety prošli. Vidíte i v jejich následovnících řekněme reprezentační potenciál?

Teď bych tu nerad jmenoval nějaká konkrétní jména, ale jsem přesvědčený, že o pár hráčích, kteří tu u nás hráli, ještě v budoucnu hodně uslyšíme. Byli tu a budou kluci, kteří určitě mají velký potenciál a je jenom na nich, jak s ním naloží.

Jeden z mladíků, Ondřej Machala, vás v průběhu sezony opustil a zamířil do Kladna. Co říkáte na jeho posun a fakt, že z Vrchlabí zamířil rovnou do útočné formace s Jágrem a Plekancem?

Tak Ondra toho u nás moc neodehrál (stihl sedm zápasů – pozn. aut.) a navíc v porovnání s ostatními pardubickými hráči byl jedním z nejzkušenějších. Přes svůj nízký věk (22 let) již má za sebou čtyři plnohodnotné sezony v seniorské kategorii. Co se týká jeho formy a zařazení do kladenské elitní formace, tak si myslím, že Jarda Jágr věděl přesně co dělá. Typově potřebovali takovéto superrychlé křídlo s dobrou koncovkou. Je to výborné řešení, které je prospěšné, jak pro Kladno, tak pro Ondru.

Velkou pochvalu zaslouží borci, kteří váš klub reprezentovali i v nižší soutěži. Věřil jste, že přechod do Chance ligy takhle parádně zvládnou?

Před sezonou jsme měli zcela jasno, které domácí hráče chceme v sestavě udržet a věřili jsme, že budou přínosem. Nevěděli jsme, jak moc bude znát přechod do vyšší soutěže, ale jak říkáte, kluci to zvládli skvěle.

Ročník 2020/2021 výrazně ovlivnil Covid-19. Po sportovní stránce víme. Jak moc ale poznamenal rozpočet HC Stadion?

V této otázce vnímám dva zásadní faktory. Jeden je okamžitý, kdy jsme přišli o všechny příjmy ze vstupného a s některými hygienickými a organizačními opatřeními souvisely i zvýšené náklady. S tímto letošním výpadkem příjmů nám pomohla dotace od NSA - COVID Sport, která nám trochu pomohla snížit ztrátu.

Přibližte tedy i druhý faktor.

Ten vnímám jako horší a označil bych ho za dlouhodobý. I když jsme v této sezoně zaznamenali veliký sportovní úspěch, tak euforie sdílená pouze pomocí TV nebo sociálních sítí zdaleka nebyla taková, jako by byla s přítomností diváků a našich fanoušků. Kdybychom zažili standardní sezonu s diváky, věřím, že by dosah našeho úspěchu byl daleko větší a že by naše pozice pro jednání s našimi partnery byla ještě zajímavější.

Co se týče sopky mládežnického hokeje, také zde se situace nějak projevila na ekonomické stránce klubu?

Bohužel je to tak a jde o další dlouhodobý aspekt. Celou sezonu jsme věřili, že budeme moci znovu začít s přípravou, proto jsme se snažili i veškeré naše trenéry „udržet při životě“. Bohužel sezona pro děti byla velice významně zkrácena. To znamená, že budeme muset vracet část příspěvků a navíc se obáváme, že někteří mládežníci se po takovémto výpadku již k hokeji nevrátí.

Pomohly alespoň trochu dva živé televizní přenosy?

Televizní přenosy byly super a oba měly velikou sledovanost na úrovni průměrných extraligových zápasů. Byl to super zážitek vidět vrchlabské dresy na ČT sport, ale konkrétní finanční efekt to pro nás nemá. Pomůže nám to však při jednání s partnery na příští rok.

Jedna sezona pro vás skončila, druhá v září začne. V čem by se měla lišit co se vašeho kádru týká? Můžete třeba jen malinko prozradit nějakou vyhlídnutou posilu nebo naopak jméno, se kterým už se nepočítá?

My samozřejmě průběžně vedeme jednání a tým pomalu skládáme. Zcela zásadní je pro nás v tuto chvíli pozice trenéra a potažmo celého trenérského týmu. Je to absolutně krok číslo jedna, který musíme vyřešit. U dalšího doplňování kádru bude mít trenér velice důležité slovo. Já doufám, že již v průběhu tohoto týdne bude ohledně trenérů pro vrchlabský A tým jasno. Co se týká hráčů, tak teprve postupně začneme zveřejňovat podobu A mužstva na příští rok.

Jak už jste nastínil, s kým se určitě nepočítá, to je trenér Václav Baďouček. K jeho odchodu do Plzně jste toho už řekl dost. Otázka ohledně jeho nástupce se nějak vyvíjí?

Jak jsem uvedl výše, tak je to pro nás absolutní priorita. Máme několik návrhů a vše ještě konzultujeme s partnerskými Pardubicemi. Doufám, že se k řešení dobereme co nejdříve.

Prozraďte na závěr. Věříte, že se v příští sezoně vrátí do ochozů fanoušci? Mimochodem ti vaši vám po návratu ze Vsetína připravili nádherné přivítání.

V dnešní situaci je velice těžké cokoliv predikovat. Já doufám, že další sezona již bude bez jakéhokoliv omezení. Pokud ne, bude to pro mnohé kluby likvidační a pro nás by to bylo rovněž obrovský škrt v našem rozpočtu. Ale dnešní doba nás všechny učí být stále připravený a rychle reagovat, jelikož se podmínky rychle a často mění. Co se týká toho přivítání, tak to byla spontánní akce našich fans. Bylo to hezké, i když asi trochu nelegální.