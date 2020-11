„Pro profesionální sportovce jde o zaměstnání, i to byl jeden z důvodů, proč se vláda rozhodla toto umožnit,“ řekl na pondělní tiskové konferenci ministr zdravotnictví Jan Blatný. „Nejde ovšem v žádném případě o rozvolňování, a rozhodně o plošné rozvolňování. Jde o udělenou výjimku, při které se musejí dodržet přísná hygienická nařízení,“ dodal ministr.

O jaké půjde, teprve ministerstvo upřesní. „Obecně by to mělo být něco podobného jako u fotbalu, tedy mimo jiné pravidelné plošné testování,“ řekl ČTK mluvčí Národní sportovní agentury Jakub Večerka. Podrobnosti oznámili zástupci NSA na úterní tiskové konferenci.

Sportovní zápasy se naposledy konaly 11. října, od následujícího dne nemohli sportovci včetně profesionálních ani trénovat ve vnitřních prostorech. Výjimku prozatím dostávaly fotbalové týmy pro domácí zápasy Evropské ligy, měl ji například i tenisový turnaj WTA v Ostravě.

Nová zpráva z pondělí se v regionu nejvyšších českých hor týká také dvou ostře oddílů. Trutnovských basketbalistek, účastnic nejvyšší domácí soutěže a hokejistů Vrchlabí, nováčka Chance ligy. Právě za oddíl z brány Krkonoš reagoval na aktuální situaci sportovní manažer Jiří Jakubec. S jak velkou úlevou že ve Vrchlabí přivítali rozhodnutí o možnosti znovu zahájit profesionální soutěže?

„Už si pomalu všichni začínáme zvykat, že se vše mění nikoliv ze dne na den, ale z hodiny na hodinu. V pátek při videokonferenci klubů Chance ligy to vypadalo, že budeme moci začít nejdříve tak v prosinci - a to ještě při ideálním průběhu pandemie. Nyní to zase vypadá, že budeme moci začít již v řádu dnů, maximálně týdnů. V každém případě jsme rádi, že budeme zase moci začít a za to patří dík všem, kteří se na tom rozhodnutí podíleli.“

Že se naplno rozjede fotbalová Fortuna:liga, a že bude mezi mantinely spěchat hokejová Extraliga, o tom nikdo nepochybuje. Jak to ale bude s druhou nejvyšší hokejovou soutěží? Přece jen její účastníci mají jiné ekonomické možnosti.

Bude v silách tohoto sportovního odvětví splnit přísné hygienické podmínky a kdy by se případně mohlo začít hrát?

„Zatím máme k dispozici pouze informace z videokonference a tudíž neznáme detaily. Uvidíme, kdy se k nám detailní zprávy dostanou. Předpokládám, že nejpozději zítra. Zároveň bude zásadní otázkou, jak nákladná ta opatření budou. Zatím všechna směřují k výraznému navýšení nákladů, přičemž příjmy ze vstupného určitě po nějakou dobu nebudou. Uvidíme, zda bude v silách svazu nějak klubům pomoci a zda se pro kluby přiblíží možnost čerpání peněz z programu COVID SPORT 2. Zatím je to světlo na konci tunelu, ale jednotlivé kroky, které budeme muset učinit, zatím neznáme. V každém případě zítra začneme s nějakým omezením společně trénovat, připravovat se a uvidíme. Myslím, že reálný termín pro začátek Chance ligy, a to včetně nás, je sobota 14. listopadu,“ přidal k tématu Jiří Jakubec.