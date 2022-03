Klub a fanoušci jsou jedna velká rodina

Fanoušek řekne a klub udělá… Takové pořádky platí v Jokeritu. Poprvé na sebe „Žolíci“ upozornili na začátku září 2019. Fandové hrozili bojkotem domácích utkání v Kontinentální hokejové lize, pokud jejich tým odletí do Minsku. V tu dobu tam běloruský diktátor Lukašenko potlačoval nepokoje, které souvisely s nesouhlasem s jeho režimem. Vedení klubu na sílu hlasů slyšelo a Jokerit do běloruské metropole neodletěl. I za cenu kontumace. Teď fanoušci sáhli ještě k razantnějšímu kroku. Požadovali odstoupení z play off KHL.

Jokerit Helsinki, za který hrával pardubický odchovance Otakar Janecký, vystoupil na protest proti válečné agresi Ruska z KHL.Zdroj: www.jokerit.com

„Je to důsledek situace, kterou vyvolalo Rusko vpádem na Ukrajinu. Jokerit vždycky dal na své fanoušky. Hokejový klub a fanoušci jsou jedna velká rodina. Navíc teď se klub v čele s Jarim Kurrim k tomu nenechal dlouho přemlouvat. Já s jejich krokem souhlasím,“ notuje si s Jokeritem jeho ikona Otakar Janeckým, který strávil s žolíkem na prsou osm sezon, z nichž hned polovinu zakončil mistrovským titulem.

Vlastnická struktura Jokeritu Helsinki

Klub je po právnické stránce rozdělený na dvě části. Zapsaný spolek Jokerit vlastní klubový název a ochrannou známku, Jokerit s. r. o. je soukromá společnost, která provozuje klub v KHL. Šedesát procent klubu vlastní jeho předseda a generální manažer Jari Kurri, zbylých čytřicet pak přes dceřinou společnost ruská těžařská společnost Nornickel, která patří ruskému oligarchovi Vladimiru Potaninovi.

Nejdříve na výzvu fanoušků ale klub nereagoval. Zviklal ho až postoj jednoho ze sponzorů a také sílící tlak jeho příznivců.

„Sport jde stranou. Finové jsou uvědomělý národ. Jasně, peníze jsou důležité, ale v Jokeritu to funguje podle fanoušků. Když nebudou chodit diváci na hokej, tak je to špatné. Finsko se obecně k ruské agresi postavilo velice dobře,“ míní.

Nejaktivnější v tomto směru byla Jižní tribuna. Finsky se tomuto uskupení říká Eteläpääty.

„Jedná se o dlouholeté fanoušky. Chodili nás povzbuzovat, už když jsme hráli s Jokeritem ve staré hale Jäähalli. Jádro tvoří starší fanoušci, na které se nabalují mladší. Jinak v Jokeritu jsou asi tři fan kluby,“ vysvětluje Janecký strukturu fanouškovské základny.

Ápropos Jižní tribuna. Stejně jako za jeho slavné éry v osmdesátých letech minuého století v Pardubicích, kde byl nejhlučnější kotel na jihu. S nadsázkou řečeno Jokerit Helsinki si vybral kvůli tomu…

(rozesměje se) „Ne. Finské angažmá jsem zahájil v Saipa Lappeenranta. Až potom jsem šel do Jokeritu. Každopádně ta souvislost je zajímavá. Asi všichni nejlépe fandí na jihu…„ (úsměv)

Historické souvislosti

Finští fanoušci se nechali slyšet, že opuštěním soutěže, která opěvuje agresora Putina, chtějí chránit hodnoty klubu. A nejraději by zpřetrhali vazby ve všech oblastech. Jenže jsou živi také ze vzájemné hospodářské pomoci…

„Jeví se jako velcí vlastenci, kteří by také svoji zemi bránili do posledního dechu. Ve Finsku je stále půlroční vojenská služba. Pro Finy je Finsko jediná země. Dlouho si drží neutralitu. Nechtěli vstoupit do NATO. Tímto válečným konfliktem ale změnili názor a zvažují vstup. Samozřejmě, že Rusko je obrovský stát, a tak země mezi sebou obchodují. Nejsem ale politik ani ekonom, takže nevím, jaké sankce si mohou vůči Rusku dovolit,“ přemítá Janecký.

Finové jsou vůči Rusku obezřetní. Podobně jako na Ukrajinu totiž vpadlo v roce 1939 do jejich země. Konflikt se rozhořel klasicky: sovětskou ofenzivou bez vyhlášení války. Spory se ale táhnou už od první světové války. Finsko se totiž stejně jako Ukrajina upnulo na Západ, což „velký medvěd“ nechtěl akceptovat. V další fázi druhé světové války bylo Finsko podporováno hitlerovským Německem, aby pak na jejím konci samo vedlo tzv. Laponskou válku proti nacistům… Finští a sovětští či ruští sportovci ale mezi sebou problémy neměli.

„Politiku Finska jsem nestudoval. Navíc tak starý nejsem, abych si to pamatoval (smích). A ve Finsku žádné pamětníky neznám. Finsky moc neumím, takže tamní noviny nečtu. Jsem sportovec a finsky umím jen sportovní fráze. Pokud byl v našem týmu ruský hráč, stal se součástí kolektivu a všichni se k němu chovali normálně. V Saipě mě trénoval Boris Majorov. V Turku například trénoval Jurzinov a Finové ho přijali za vlastního,“ vzpomíná.

Československo zažilo sovětskou invazi v roce 1968. Od té to vždy jiskřilo i na sportovním poli.

„Jasně, proti Sovětům i teď proti Rusákům jsme byli vždy extrémně nahecovaní. Když hrajeme proti Rusku, které má vždy kvalitní tým, tak je chceme porazit. Ta rivalita je obrovská. Podobně to ale mají Finové se Švédy,“ připomíná Janecký.

Preferuje českého kouče

Oheň do finsko – ruského „přátelství“ přilil bývalý prezident Mezinárodní hokejové federace René Fasel, který zpochybnil úspěch Suomi ve finále olympijských her právě s Ruskem.

„Fasel a ruský prezident Putin jsou spojené nádoby. Když někde Putin hrál, tak ty zápasy pískal Fasel. Takže se to dalo čekat,“ nediví se.

Olympijské prvenství Finů nebylo náhodné, ani se nedá hovořit o momentální formě. Naopak, je to výsledek dlouhodobé práce.

„Ukázalo se, že se vydali správnou cestou. Můžeme být rádi, že v těch devadesátých letech, kdy ve Finsku působilo hodně českých hráčů, se od nás něčemu přiučili (smích). K tomu přidali prvky z kanadského hokeje. Finové mají jinou mentalitu než my. Nic nechtějí očůrat, všechno dělají důsledně. Je vidět, že jejich hokej je na obrovském vzestupu,“ podotýká.

Češi předali hokejový kumšt Finům a teď se jim dívají na záda. Nutno poznamenat, že z úctivé vzdálenosti…

„My to umění máme furt. Mám ale za to, že český hokej neřídí správní lidé."

Svazové vedení si vážně pohrává s myšlenkou angažovat zahraničního kouče. Shodou okolností nejvíce se skloňuje jméno finského trenéra Kari Jalonena.

„Jsme historicky úspěšná hokejová země a já si myslím, že by náš nároďák měl trénovat český trenér. Tím nechci vůbec říct, že Kari Jalonen je špatný trenér. Stačí si vzpomenout, kam to dotáhl se Lvem Praha. Ve finále KHL se střetl s Magnitogorskem, kde však bylo jasné, že nemůže vyhrát… Naopak Kari je dobrý trenér, je svůj. Vyžaduje disciplínu. Nicméně, už jen kvůli naší mentalitě by měl českou reprezentaci vést domácí trenér,“ má jasno Otakar Janecký.