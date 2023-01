Jaroměřským se disciplína vyplatila. Bruslaři rozjeli koncert po polovině zápasu

Pouhých pět bodů dělí v elitní skupině Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje vedoucí Litomyšl od sedmé České Třebové, o další dva jsou pozadu hráči Jaroměře. Znamená to jediné, ve zbylém programu nadstavbové části bude mít celá osmička oč hrát, každý bod tu získá dvojnásobnou cenu. Play off se totiž blíží a kdo by do něj nechtěl jít z co nejvýhodnější pozice.

Osm branek nabídl středeční duel mezi hokejisty Nové Paky a Nového Bydžova. Ze tří bodů se po zásluze radovali domácí Bruslaři. | Foto: Petr Čepek