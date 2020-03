A hrozbu vyřazení se Drakům na severu Čech odvrátit nepodařilo. Jejich soupeř byl i ve třetím vzájemném duelu lepší a o vítězi bylo rozhodnuto už po dvou třetinách.

Mostečtí Lvi - Trutnov 8:4

V prvním utkání série Východočeši na ledě soupeře nedokázali skórovat, to při návratu do Mostu se prosadili už po 108 odehraných vteřinách. Asistovali Starý a Škvrně, skóre otevíral Jakub Planý – 0:1. Leckterý fanoušek Trutnova doma u onlajn přenosu vycítil naději na návrat série do Krkonoš, zanedlouho ale bylo vše jinak.

Mostečtí převzali taktovku nad utkáním a uklidnění na jejich hokejky přinesla 9. minuta, ve které vyrovnal zkušený Mical. Ještě před koncem první třetiny otočil stav na 2:1 Drašar a o výsledku domácí definitivně rozhodli v prostřední části hry.

Hned ve druhé minutě Lvi oplatili soupeři rychlou branku z první části, když se kličkou ve stylu Petera Forsberga prosadil Mála. Chvíli na to zvyšoval Böhm na tříbrankový rozdíl, ve 35. minutě přidal další branku Bakrlík a dílo zkázy dokonal deset vteřin před druhou sirénou Mical.

Bylo rozhodnuto, oba soupeři ale jako by si závěrečný čtvrtfinálový zápas chtěli ještě užít. V poslední periodě tak nejprve domácí upravili na 7:1, pak se třemi góly v rozmezí čtyř minut prosadili hosté (dvakrát Starý a jednou Chytráček). Poslední slovo si 72 vteřin před koncem utkání i celé série vzal hráč zápasu Mála (2+2) a skóre dovedl do podoby 8:4.

Fakta - branky a asistence: 9. Mical (Smolka), 15. Drašar (Bečvář, Kuběna), 22. Mála (Šesták, Bakrlík), 25. Böhm (Bakrlík, Mála), 35. Bakrlík (Mála), 40. Mical (Urbánek, Smolka), 50. Dohnal (Mical, Havlík), 59. Mála (Bakrlík) – 2. Planý (Starý, Škvrně), 54. Starý (Martinec, Junek), 56. Starý (Martinec, Vácha), 58. Chytráček (Suk, Kozák). Rozhodčí: Luczków – Tichý, Sýkora. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Hráno bez diváků. Třetiny: 2:1, 4:0, 2:3. Konečný stav série: 3:0.

HC BAK Trutnov: Krofta (Ašenbrenner) – Junek, Vácha, Jirásek, Suk, Pohl, Višňák, Leder – Martinec, Jakub Tatar, M. Poul – Škvrně, Starý, Planý – Fedulov, Janoušek, Kubinčák – Kozák, Faltys, Chytráček.

Druhá čtvrtfinálová série: Děčín - Řisuty 5:1, stav série: 2:1.

V prvním utkání semifinále se ve středu 18. března utkají HC Rodos Dvůr Králové nad Labem a Mostečtí Lvi. Ve druhé sérii si favorizovaný HC Stadion Vrchlabí musí na svého soupeře ještě minimálně do pátku počkat. Stane se jím lepší z dvojice Děčín/Řisuty.