Vrchlabí - Vrchlabští hokejisté dokázali zvítězit na ledě Milevska a v tabulce druhé ligy poskočili na sedmou příčku. Góly stříleli Hamerský s Fořtem.

Ilustrační foto | Foto: Petr Kraus

Ztracené body z domácího duelu proti Pelhřimovu jsou zpět. Vrchlabští hokejisté je i díky skvělému výkonu gólmana Jeschkeho přivezli z jihu Čech.

II. liga

Milevsko – Vrchlabí 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Fakta – branky a asistence: 37. Hamerský (M. Filip), 60. Fořt (M. Filip, Jakubec). Rozhodčí: Vokřál – Nepomucký, Ledinský. Vyloučení: 6:5. HC Milevsko 2010: Pipek – Štych, Hlinka, Srdínko, Jakič, Dvořák, Čunát – Urbanec, Novotný Hamerle – Sumerauer, Sýbek, Homolka – Decsy, Korous, J. Fořt – Vejchoda, Heřmánek, Novák. HC Stadion Vrchlabí: Jeschke – Vondráček, Hamerský, Klement, Poskočil, Lenoch, Hlaváč – P. Fořt, M. Filip, Jakubec – Šťastný, Bláha, Březina – M. Svoboda, D. Filip, Gengel – Chmelař, Jirků, Oppelt.

Úvodní dvacetiminutovka přinesla otevřený hokej se šancemi na obou stranách, puky však oba gólmani za záda pustit nehodlali. Nejblíže k překonání brankáře byl ve 14. minutě Šťastný, ten ale svoji střelu otřel jen o tyč.

Rozhodující moment utkání přišel ve 37. minutě. Vrchlabí nejprve přežilo dlouhé oslabení tří proti čtyřem, aby se po chvíli dostal k úniku Filip. Chytře, jak je u něho zvykem, si „vytáhl" gólmana z branky a po jeho akci dorážel puk do kasy Hamerský. Vedení hostům dlouho vydržet nemuselo, skvělý Jeschke ale puk do sítě nepropustil ani při dvou velkých šancích soupeře, a tak šli horalé do 2. přestávky s těsným náskokem.

Závěrečná část přinesla snahu o domácí nápor, ten se ale Bieglovým svěřencům dařilo otupit. Při milevské power-play navíc Filip vyzval ke skórování Fořta a jeho rána do opuštěné branky duel ukončila.

Další výsledky 6. kola: Kolín – Klášterec nad Ohří 8:1, Bílina – Klatovy 6:4, Žďár nad Sázavou – Jablonec 4:2, Kobra Praha – Sokolov 4:2, Pelhřimov – Děčín 6:4, Moravské Budějovice 2005 – Tábor 4:3.

.. na slovíčko s hrdinou utkání

„Začátek sezony pro mě nebyl jednoduchý"

V sobotu si na ledě Milevska prožil vydařený debut ve vrchlabském dresu. Gólman OTO JESCHKE přispěl k vítězství svého týmu čistým kontem, když pochytal všech 40 střel soupeře!

Oto, jak moc jste se těšil na svoji druholigovou premiéru ve vrchlabském dresu?

Jasně, že moc. Úvod sezony pro mě nebyl jednoduchý. V pěti kolech jsem nezasáhl do hry, takže jsem rád, že mi první mistrák vyšel.

V Milevsku jste neinkasoval, ale střel na vás šlo hodně. Kdy vám v zápase bylo nejhůř?

Pro mě byl hodně těžký ten začátek. Bylo tam pár střel a jak jsem dlouho nechytal, nebyl jsem si úplně jistý. Jakmile jsem si ale sáhl na puk, cítil jsem se líp.

V čem myslíte, že byl rozdíl mezi oběma soupeři? Co rozhodlo ve váš prospěch?

On to byl vcelku vyrovnaný zápas. Ze hry jsme měli trochu víc, ale pro oko diváka to atraktivní asi nebylo. Rozhodl gól ke konci druhé třetiny, pak už jsme Milevsko k šanci nepustili.

Brali jste v kabině duel jako možnost pomyslné nápravy za úvodní domácí porážku?

Dá se to tak říct. Ty body jsme chtěli získat zpátky. Sice byla do Milevska cesta dlouhá, soupeř to byl ale určitě hratelný.

Který ze šesti dosavadních soupeřů byl zatím nejsilnější?

Mně se zatím nejvíc líbil Pelhřimov. Znám jej už ze zápasů v dresu Trutnova a mají hodně sehraný tým.