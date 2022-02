V tomto duelu může Dynamo převážit na svoji stranu misku pouze v jednom ukazateli.Ano, jsou to vzájemná střetnutí tohoto ročníku. Jinak je to nemožné. Při pohledu na tabulku nejvyšší soutěže lze zjistit, že Pardubice ztrácí na svého rivala deset bodů. Co se týče dějinné statistiky, tak tým z města na soutoku Labe a Chrudimky zaostává za městem na soutoku Labe a Orlice o plných třináct výher.

Všechny zápasy sezony 2021/2022 měli pardubičtí hokejisté dobře rozehrané. První ztratili ve třetí části, kdy se Mounfield vyhrabal ze stavu 1:2 k výhře 5:2. Domácí utkání zbabrali v samotném závěru (3:4), kdy Hradec stáhl při power play dvoubrankové manko a v prodloužení opařeného soka dorazil. Pro Dynamo platilo otřepané: Do třetice všeho dobrého. Na ledě soupeře zvítězilo 4:1.V případě tříbodového vítěství se Pardubice mohou po základní části prohlásit východočeským králem. Ne však celé sezony. Oba celky si totiž zajistily play off a není vyloučenou, že se mohou potkat v semifinále nebo dokonce ve finále…

Rozhovor s Matejem Paulovičem

Zajezdil si sekačkou a teď se prohání na koni… Tak by se dal s nadsázkou popsat jeden hokejový příběh. Matej Paulovič si totiž vyzkoušel jak mu padnou oba východočeské dresy. Slovenský reprezentant obléká po tom hradeckém nyní pardubický.

Kdo je favoritem derby?

My máme výhodu domácího prostředí, takže se můžeme nazývat favoritem. Určitě chceme zápas vyhrát a zahájit další vítěznou šňůru.

Setkávají se týmy, které vyznávají útočnou hru. Pardubice jsou ještě více ofenzivně laděnější, ale Hradec je pevnější v defenzivní činnosti. Souhlasíte?

Všechny zápasy Hradce jsem neviděl. Ale v těch, kterých jsme hráli proti sobě, byly vyrovnané. Jednu třetinu jsme měli navrch my, podruhé soupeř. Ono je to ale v téměř každém utkání podobné. Jde o to kolik dáme gólů. Většinou nám to stačí k vítězství. Naopak Hradec má vyváženější obě činnosti, tedy defenzivní a ofenzivní. V Pardubicích se to lepší. Chceme v pátek vyhrát. Kvůli fanouškům i kvůli sobě, protože týmy za námi sbírají body. My jednou vyhrajeme, podruhé prohrajeme, chtělo by to konstantní výkony, abychom jim zase odskočili o něco víc.

V lajně s Kousym a Muskou

Bude páteční zápas předpremiérou play off, tudíž především odzadu?

Uvidíme, jaké dostaneme pokyny od trenérů. Všechny zápasy jsou nyní play off. Každý ještě o něco hraje. Soutěž je vyrovnaná.

Týmy také přidávají na tvrdosti srovnatelnou ve vyřazovacích bojích, máte podobný pocit?

Hokej je tvrdý sport. Záleží na soupeřích. Někteří jsou rychlejší a bruslí, druzí se zase rádi srážejí. Úporně střeží svoje obranné pásmo. Pak stačí jeden špatný zákrok a už se to na ledě mele.

Můžou být zápasy se Třincem či Hradcem testem, jak můžete skončit v extralize?

Teď se soustředíme jen na to, abychom dopadli, co nejlépe v základní části. Play off je úplně jiná soutěž. Začíná se od znova.

Někdy se ale agresivita může změnit až v hrubost jako v případě Camary. Co říkáte na to, že vyfasoval dva disciplinární tresty?

Viděl jsem jeho zákrok v utkání s Brnem. Byl škaredý. Pak už to bylo na posouzení rozhodčích a následně disciplinární komise.

Poulíček nastoupil s bývalými parťáky a Třinec si s jejich lajnou nevěděl rady

Díky jeho zkratům jste se vrátil mezi Kousala a Musila. Jakou plníte v lajně roli?

Kluci hrají především ofenzivní hokej a já se snažím mezi ně zapadnout.

Jak se vám s nimi hraje?

Hrajeme se mi s nimi parádně. Oni táhnou náš tým prakticky celou sezonu. Kousy má nyní fantastickou sezonu a Muska je také skvělý hokejista.

V Hradci berou derby prestižněji

Ve dvou utkáních jste v poslední třetině ztratili vyhraný zápas. Je to memento pro pátek?

Je to minulost. My už na to nehledíme, koukáme se dopředu.

Naopak ve třetím, jste od vedení 2:1 udrželi soupeře na uzdě. Našli jste už na Hradec recept?

Nevím, jestli recept. Stačí málo. Například, že vám buď střela propadne do brány, nebo ji zablokujete.

Co rozhodne duel s Hradcem?

Obětavost a nějaké detaily. Určitě chceme dát první gól a pak to nějak dohrát do vítězného konce.

Nad Tatrou sa blýská: Co chalani dokázali, je neskutečné, říká hrdě Paulovič

A přesilovky. Ty vám teď dvakrát nejdou. Je to jen dočasná záležitost a vy jste v klidu, že se góly vrátí?

Stále je trénujeme. Přidáváme do nich nové věci. Každý brání oslabení jinak a na každého platí jiné věci.

Vy jste působil v obou týmech, jak vnímáte východočeské derby?

Derby vnímám jako každý jiný zápas. Snažím se odvést co nejlepší práci pro tým. Doufám, že vyhrajeme.

Vyhrocená atmosféra nevychází od hráčů ale diváků. Čí fanoušci jsou větší fanatici?

Co jsem v Pardubicích, tak se hraje téměř bez diváků, takže to nemohu porovnávat, když není plný stadion. Přijde mi ale, že v Hradci to bere vedení a hlavně fanoušci více prestižně. V Pardubicích je vcelku jedno jestli přijede Třinec nebo Brno, prostě se musí vyhrát.