„Výstava je unikátní tím, že pardubický hokej neslaví jen sto let. Slaví sto úspěšných let. A to je základ celé výstavy. Žádný klub v republice by nedal dohromady takovou sbírku trofejí, která je k vidění tady. To co dokázali pardubičtí hráči na mezinárodní úrovni je naprosto úžasné. Z tohoto hlediska se mi výstava připravovala moc dobře,“ konstatuje potěšeně kurátor výstavy.

Hašek sestavil pro unikátní výstavu Dynamo 100 komplet celého Haška

Hokejové fajnšmerky musí přecházet zrak. V jedné vitríně zlaté hokejky Vladimíra Martince, Dominika Haška i Milana Hejduka. Ve druhé Hartova trofej, Vezinova trofej a Jenningsova trofej ve vlastnictví slavného Dominátora. Ten dodal i prsten pro vítěze slavného Stanleyova poháru a především zlatou medaili z Nagana.

„Opravdu bylo z čeho vybírat. Ještě nikdy nebyla v České republice, ani před tím Československu vystavena kolekce medailí z olympiád, mistrovství světa, evropských i juniorských šampionátů. V součtu sedmatřicet cenných kovů od hráčů z jediného klubu,“ smeká Dufek klobouk a dodává: „Úžasné bylo, jak mi všichni vycházeli vstříc. Kteréhokoliv hráče jsem oslovil, tak se snažili a hledali. Někteří se bohužel nedopátrali. Některé medaile asi uschovali, že nejsou k nalezení.“

Rád své věci ukáže

Nejpilnějším dodavatelem se stal Dominik Hašek.

„Přišel za mnou kurátor výstavy Petr Dufek a hodinu jsme si povídali o pardubickém hokeji. Ptal se mě, co bych mohl dodat. Já jsem mu odvětil, že to nebude tak jednoduché, protože jsem hodně věcí zapůjčil do Síně českého hokeje a jsou tam zablokované. Přesto jsme našli cesty, jak tam odsud něco vytáhnout. A také jsem zapátral ve svém skladu, kde si své věci z kariéry zachovávám. Mám k nim vztah a jsem rád, že je mohu v Pardubicích ukázat,“ podotýká Dominik Hašek.

Výstava se na Zámku Pardubice otevírá dnes a potrvá až do 1. října 2023. Základní vstupné činí 250 Kč, snížené 150 Kč (žáci, studenti, senioři). Rodinné vstupné 500 Kč a skupinové na 1 500 Kč.