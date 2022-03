Poslední třetí duel série nabídl jasnou dominanci jičínských hokejistů, kteří soupeři nedali čuchnout a vyhráli 10:3. Na úvodní dvě branky domácích sice Slavoj dokázal snížením z hole Peřiny odpovědět. Jenže v druhém dějství bylo na ledě pouze jedno mužstvo. Jičín nasázel pět branek, dostal se do vedení 7:1 a o výhře bylo rozhodnuto. Liberec na začátku třetí periody dvěma brankami snížil, domácí tým to však nerozhodilo a následně si 120 přihlížejících diváků užilo desítku v hostující brance. Čtyřmi góly se blýskl jičínský forward Hladík.

OHLAS - Michal Kejmar, trenér Jičína: „Třetí utkání se mi hodnotí dobře. Vyhráli jsme vysokým rozdílem, byli jsme v dobrém pohybu, přesto jsme spoustu šancí nevyužili. Jediné co nás mrzí je, že jsme se opět nevyvarovali chyb v obraně, což by se nám ve finále mohlo vymstít. Jsme rádi, že jsme sérii zvládli v co nejkratším čase a můžeme se dát zdravotně do pořádku na finále. V první řadě chci poděkovat týmu za postup do finále a dále chci poděkovat soupeři za férovou hru a hlavně divákům za skvělou podporu. Tímto všechny zveme na finále!“

HC Autocentrum Jičín - HC Slavoj Liberec 10:3 (2:1, 5:0, 3:2)

Branky a nahrávky: 2. Žďárský (Prokop, Nový), 7. Hladík (Borovec), 21. Průšek (Hladík), 21. Prokop (Žďárský), 29. Hladík (Dvořák, Richter), 33. Hladík (Borovec, Žalud), 38. Žalud (Hladík, Novák), 49. Hladík (Průšek), 53. Průšek (TS), 59. Žďárský (Prokop, Dvořák) – 11. Peřina (Dospěl), 42. Peřina (Šesták, Krejbich), 45. Tomíček (Burkoň, Pěnkava). Rozhodčí: Grundler, Serbus - Krátký, Svobodová. Vyloučení: 1:4. Bez využití. Diváci: 120. HC Jičín: Kořínek – Novák, Žalud, Marček, Pilař, Najman, Richter – Hladík, Průšek, Borovec, Nový, Prokop, Žďárský, Dvořák, Kloutvor, Vajsejtl ml.. HC Slavoj Liberec: Tomíček (od 29. Krejblich) – M. Duda, L. Pěnkava, P. Capulič, M. Adamec - J. Šesták, P. Salaba, J. Burkoň, V. Pojsl, V. Tomíček, J. Peřina, L. Dospěl, A. Liška, V. Hartan. Konečný stav série: 3:0.

Lomnice se nevzdala, série po vydřené výhře pokračuje

V druhém semifinále za nepříznivého stavu 0:2 na zápasy dokázali hokejisté Lomnice nad Popelkou vyhrát na ledě Turnova 3:2 a sérii zdramatizovat. Třetí zápas se hraje právě v Lomnici v pátek od 19 hodin.

HC Turnov 1931 – HK Lomnice nad Popelkou 2:3 (0:0,1:2,1:1)

Branky a nahrávky: 36. Miškovský (Vondráček, Jandejsek), 56. Kysela (Knap, Maděra) – 35. Mizera (Kuch), 38. Lemfeld (Drahoňovský), 60. Maťátko (Černý). Rozhodčí: Bernat, Kajínek - Touš, Krejbich. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 305. HC Turnov 1931: D. Března - A. Jandejsek, M. Kysilka, J. Suska, J. Zákoutský, J. Duda, J. Zákoutský, P. Zákoutský, L. Zbroj - J. Kotyza, R. Švík, D. Maděra, P. Kysela, D. Miškovský, J. Vondráček, D. Knap, P. Maďar, P. Šafařovský. HK Lomnice nad Popelkou: J. Hrstka - M. Strnádek, R. Lemfeld, A. Řeháček, V. Martinec, M. Kotyk, D. Kuch, J. Černý, J. Syrovátka - Š. Vyhlídko, J. Junek, M. Maťátko, D. Knap, D. Rudiš, J. Maryška, P. Račko, F. Berka, D. Drahoňovský, F. Mizera. Stav série: 2:1.

Už teď je jasné, že první finálový duel se bude hrát v Jičíně 11. března. Na soupeře si však celek z města pohádek musí počkat.