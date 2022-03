Branky a nahrávky: 2. Kloutvor (Marček), 13. Žalud, 51. Dvořák (Žalud, Žďárský) – 14. Maďar (Švík, Maděra), 27. Miškovský, 35. Miškovský (Kotyza), 40. Kotyza (Miškovský), 59. Kotyza (Knap). Rozhodčí: Kaňkovský, Bernat – Kejbich, Svobodová. Vyloučení: 0:4. Bez využití. Diváci: 325. HC Autocentrum Jičín: Kořínek – Žalud, Mikolášek, Pilař, Marček, Najman, Richter – Hladík, Průšek, Borovec, Nový, Prokop, Kollman, Dvořák, Kloutvor, Žďárský. HC Turnov 1931: Března – P. Zákoutský, Duda, Kysilka, J. Zákoutský, Suska, Zbroj, Jan Zákoutský, Jandejsek, Miškovský, Kotyza, Maďar, Maděra, Vondráček, Švík, Suska, Šafařovský, Knap, Kysela.

2. zápas

Turnov – Jičín 3:2(1:1, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 18. Kotyza (Miškovský), 33. Maďar, 56. Maděra (Maďar, Švík) – 3. Hladík (Prokop, Mikolášek), 31. Nový (Marček). Rozhodčí: Wagner, Kajinek – Krejbich, Serbus. Vyloučení: 7:7. Bez využití. Diváci: 435. HC Turnov 1931: Března – P. Zákoutský, Duda, Kysilka, J. Zákoutský, Suska, Zbroj, Jan Zákoutský, Jandejsek, Miškovský, Kotyza, Maďar, Maděra, Vondráček, Švík, Suska, Šafařovský, Knap, Kysela. HC Autocentrum Jičín: Kořínek – Žalud, Mikolášek, Pilař, Najman, Richter, Marček – Nový, Prokop, Hladík, Borovec, Průšek, Kollman, Dvořák, Kloutvor, Žďárský. Stav série 2:0.

Ohlas

Miroslav Kejmar, trenér Jičína: „Bohužel jsme prohráli i druhé utkání v sérii. Opět jsme se nevyvarovali hrubých chyb, které soupeř dokázal potrestat. Hráči dřeli, ale bohužel to nestačilo. Je to play off a zde se chyby neodpouští. Nezbývá nám než makat dál a zkusit sérii otočit.“

Třetí utkání se hraje už ve středu od 18 hodin v Jičíně. Pokud chtějí domácí zvednout nad hlavu pohár pro nejlepší tým soutěže, musí bezpodmínečně vyhrát.