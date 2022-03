Rozhodujícím pátým duelem finálové série play off vyvrcholil v neděli večer na zimním stadionu v Jičíně letošní ročník Krajské ligy Libereckého kraje. Titul přeborníka dokázali před bezmála pětistovkou diváků obhájit domácí hokejisté, kteří coby vyslanci Královéhradeckého kraje přetlačili rivala z Turnova výsledkem 4:2 a celou sérii vyhráli nejtěsnějším možným rozdílem 3:2.

Otočka soupeře a favorizovaný Hradec je v nesnázích

Finále KL Libereckého kraje, 5. zápas

Jičín – Turnov 4:2

Jičínští v předchozích dvou duelech dokázali odvrátit dva mečboly svého soka a sérii ze stavu 0:2 dostali do rozhodujícího souboje. A ten pro svěřence kouče Kejmara nemohl odstartovat lépe. Už po dvou odehraných minutách putoval na trestnou lavici hostující Švík a přesilovou hru využili za padesát vteřin Kollman.

Jičín - Turnov 4:2Zdroj: Roman VlačihaVe zbytku první třetiny přežili domácí dvě oslabení, v čase 20:37 však již brankář Kořínek kapituloval po střele Maděry - 1:1. Radost z vyrovnání však Turnovským dlouho nevydržela. Ve 29. minutě se podruhé v utkání zapsal do střelecké listiny Kollman, a když stejný hráč asistoval ve 38. vteřině závěrečné periody Hladíkovi při třetí brance, zdálo se, že je rozhodnuto.

Hosté ještě jednou vykřesali naději na zvrat gólem Miškovského, v 50. minutě ale dovršil hattrick hrdina večera Kollman a v ochozech jičínského stadionu mohly propuknout oslavné chorály. Jičín obhájil titul ze sezony 2018/2019, následující dva ročníky se z důvodu covidové pandemie nedohrály.

„Klobouk dolů před celým týmem. Otočit finálovou sérii z 0:2 na 3:2 proti takto kvalitnímu soupeři nebylo vůbec lehké. Ale kluci to dokázali. Zápas se pro nás nevyvíjel moc dobře, jelikož jsme měli hodně vyloučených, ale zvládli jsme to a dokázali vyhrát. Jsem rád, že jsme si to mohli užít společně s diváky, kteří byli skvělí. Díky všem,“ řekl po utkání Michal Kejmar, trenér HC Autocentrum Jičín.

Finálový mečbol si Rodos z Letňan nepřivezl. Čtvrtý duel je na programu v úterý

Fakta – branky a nahrávky: 3. Kollman (Hladík, Průšek), 29. Kollman (Průšek, Hladík), 41. Hladík (Průšek, Kollman), 50. Kollman (Žalud) – 21. Maděra (Švík, Jan Zákoutský), 45. Miškovský (Kysilka, Knap). Rozhodčí: Bernat, Zavřel – Serbus, Krejbich. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:0. Diváci: 475. Třetiny: 1:0, 1:1, 2:1. Konečný stav série: 3:2.

HC Autocentrum Jičín: Kořínek (Lank) – Žalud, Mikolášek, Pilař, Richter, Najman, Marček – Hladík, Průšek, Kollman, Nový, Prokop, Borovec, Dvořák, Kloutvor, Žďárský.

HC Turnov 1931: Března (Beneš) – Jiří Zákoutský, Jandejsek, Kotyza, Jan Zákoutský, Kysilka, P. Zákoutský – Knap, Miškovský, Šafařovský – Maďar, Švík, Maděra – Vondráček, Suska, Kysela.

Konečné pořadí Krajské ligy mužů Libereckého kraje 2021/2022

1. HC Autocentrum Jičín

2. HC Turnov 1931 z.s.

3. Lomnice nad Popelkou

4. HC Slavoj Liberec

5. HC Frýdlant

6. HC Česká Lípa

7. HC TS Varnsdorf